"Przypominam, że zgodnie z duchem Konstytucji z 1997 weto prezydenckie miało służyć ochronie praworządności a nie być instrumentem walki z rządem. Moim zdaniem jest za silne i prowadzi do paraliżu państwa" - napisał Radosław Sikorski w niedzielę wieczorem na X.

Inny wpis dotyczący podziału władz zamieścił wcześniej w niedzielę premier Donald Tusk.

Tusk apeluje do Nawrockiego. "Trzymajmy się tej zasady"

"Zgodnie z Konstytucją rząd prowadzi politykę zagraniczną. Prezydent jest zobowiązany do współdziałania z rządem i godnego reprezentowania Polski. Trzymajmy się wszyscy i zawsze tej zasady. Tak jest lepiej dla Polski" - czytamy na tej samej platform społecznościowych.

ZOBACZ: "Naprawdę dobra decyzja". Ukraińcy chwalą ruch prezydenta Polski

Prezydent Karol Nawrocki w ubiegły czwartek poinformował o zawetowaniu dwóch ustaw: nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz nowelizacji ustawy dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych. O ich zawetowaniu Karol Nawrocki poinformował na platformie X.

Prezydent chce konsultacji rządowych projektów ustaw

"Chcę jasno powiedzieć, że korzystam z prawa weta wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego interes obywateli, przejrzystość prawa oraz stabilność państwa. To obywatele powierzyli mi tę prerogatywę, wybierając mnie w wyborach powszechnych" - napisał prezydent.

W dołączonym do wpisu nagraniu podkreślił, że trzykrotnie wraz z zastosowaniem weta przedstawiał równocześnie własne projekty zmian, "by pokazać, że prezydenckie weto nie jest narzędziem destrukcji, lecz elementem odpowiedzialnej współpracy".

Prezydent Nawrocki w czwartek zwrócił się również do rządu oraz premiera Donalda Tuska o konsultowanie projektów ustaw "już na wczesnym etapie prac".

ZOBACZ: Doradca Nawrockiego wskazuje "błąd" Orbana. "W ramach własnych interesów"

- Takie działanie usprawniłoby proces legislacyjny, ograniczyłoby konieczność wetowania ustaw wadliwych, a przede wszystkim służyłoby obywatelom - podkreślił prezydent. Dodał, że "głosy Polaków i ekspertów wskazują, że oczekują od prezydenta i rządu takiej współpracy".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni