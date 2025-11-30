Polsat News Ujawnia: "Echa Kremla". Tak działa rosyjska propaganda w Polsce

"Echa Kremla", najnowszy reportaż autorstwa Jacka Smaruja na temat prorosyjskich narracji w Polsce, zostanie wyemitowany już w najbliższą niedzielę w programie Polsat News Ujawnia o godzinie 21.00.

Reportaż "Echa Kremla" o 21.00 na antenie Polsat News

Kim są osoby szerzące prorosyjską narrację w Polsce? Na to pytanie szukał odpowiedzi, Jacek Smaruj. Reporter Polsat News dotarł do osób z prokuratorskimi zarzutami, które na terenie Polski podejmują i inspirują antyukraińską działalność. 


W niepublikowanych dotąd materiałach, Smaruj ujawnia, jaki wpływ wywierają rosyjskie działania dezinformacyjne na polską opinię publiczną oraz jak w samym centrum Warszawy funkcjonuje machina prorosyjskiej propagandy.

 

Reportaż "Echa Kremla" już w najbliższą niedzielę na antenie Polsat News w ramach cyklu Polsat News Ujawnia o godzinie 21.00 

 

Polsat News Ujawnia to program, który podejmuje tematy trudne, wymagające i często pomijane. Sięga tam, gdzie pojawiają się pytania o transparentność, odpowiedzialność i mechanizmy wpływające na funkcjonowanie państwa oraz życia społecznego. 

 

ANTYUKRAIŃSKA DZIAŁALNOŚĆDEZINFORMACJAECHA KREMLAJACEK SMARUJPOLSAT NEWSPOLSKAPROPAGANDAPROROSYJSKA NARRACJA

