Kim są osoby szerzące prorosyjską narrację w Polsce? Na to pytanie szukał odpowiedzi, Jacek Smaruj. Reporter Polsat News dotarł do osób z prokuratorskimi zarzutami, które na terenie Polski podejmują i inspirują antyukraińską działalność.



W niepublikowanych dotąd materiałach, Smaruj ujawnia, jaki wpływ wywierają rosyjskie działania dezinformacyjne na polską opinię publiczną oraz jak w samym centrum Warszawy funkcjonuje machina prorosyjskiej propagandy.

Reportaż "Echa Kremla" już w najbliższą niedzielę na antenie Polsat News w ramach cyklu Polsat News Ujawnia o godzinie 21.00.

ZOBACZ: Zawiadomienie do prokuratury. Polski Związek Łowiecki reaguje na reportaż Polsat News

Polsat News Ujawnia to program, który podejmuje tematy trudne, wymagające i często pomijane. Sięga tam, gdzie pojawiają się pytania o transparentność, odpowiedzialność i mechanizmy wpływające na funkcjonowanie państwa oraz życia społecznego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Podkarpacie zasypane. Ludzie uwięzieni w samochodach, strażacy w akcji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl