Premier Izraela Binjamin Netanjahu złożył oficjalny wniosek o ułaskawienie do prezydenta Icchaka Hercoga, co potwierdziła w niedzielę kancelaria szefa państwa. Polityk uzasadnia decyzję uciążliwością toczących postępowań - sędziowie mieli od niego niedawno zażądać składania zeznań trzy razy w tygodniu.

- Minęła prawie dekada od rozpoczęcia śledztwa przeciwko mnie. Proces w tej sprawie trwa już prawie sześć lat i oczekuje się, że będzie trwał jeszcze wiele lat - powiedział Netanjahu w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Trzy sprawy karne Binjamina Netanjahu. Premier Izraela odpiera zarzuty

Polityk jest oskarżony o łapówkarstwo, oszustwo i nadużycie zaufania w toczącym się od 2020 roku procesie, obejmującym trzy sprawy karne. Netanjahu wielokrotnie odrzucał wszystkie zarzuty, nazywając proces "polityczną nagonką".

- Natychmiastowe zakończenie procesu w mojej sprawie przyspieszyłoby bardzo potrzebny proces pojednania narodowego Jestem przekonany, podobnie jak wielu innych w kraju, że natychmiastowe zakończenie procesu znacznie pomogłoby w ugaszeniu płomieni i promowaniu szerokiego pojednania, którego nasz kraj rozpaczliwie potrzebuje - przekazał premier Izraela Binjamin Netanjahu w wydanym w niedzielę oświadczeniu.

- Izrael stoi w obliczu ogromnych wyzwań, a jednocześnie wielkich szans. Aby odeprzeć zagrożenia i wykorzystać szanse, niezbędna jest jedność narodowa - dodał Netanjahu.

Trzy sprawy karne, o których mowa, są związane z relacjami między Netanjahu i jego rodziną a wpływowymi oraz zamożnymi właścicielami firm medialnych. Prokuratura zarzuca Netanjahu, że wykorzystywał znajomości dla osobistych i politycznych korzyści.

Binjamin Netanjahu: Interes narodowy wymaga czegoś innego

Premier Izraela konsekwentnie utrzymuje, że jest ofiarą politycznie motywowanej kampanii. Twierdzi, że jak najszybsze zakończenie sprawy jest w interesie wszystkich mieszkańców Izrael.

Netanjahu przypomniał też, że podczas wizyty w Knesecie o zastosowanie prawa łaski zaapelował Donald Trump. Ułaskawienie ma pozwolić "z jeszcze większą energią bronić żywotnych interesów Izraela i Stanów Zjednoczonych" - podkreślił Netanjahu.

- Rzeczywistość wojskowa i narodowa, interes narodowy, wymagają czegoś innego - powiedział Netanjahu, wobec którego do niedawna obowiązywał nakaz aresztowania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. W kwietniu nakaz uchylono na czas rozpatrzenia apelacji strony izraelskiej.

