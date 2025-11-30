Balony nad Litwą. Lotnisko w Wilnie ponownie zamknięte
Litewskie lotnisko w Wilnie poinformowało w niedzielę o tymczasowym wstrzymaniu działalności z powodu podejrzenia obecności balonów w przestrzeni powietrznej w pobliżu portu. To kolejny tego typu incydent w ostatnim czasie.
"Decyzję o ograniczeniu przestrzeni powietrznej podjęto z powodu nawigacyjnych sygnałów charakterystycznych dla balonów, poruszających się w kierunku lotniska w Wilnie" - napisano w poście opublikowanym na profilu lotniska na Facebooku.
Władze portu lotniczego przekazały, że rejsy będą zawieszone najwcześniej do godziny 22:10 czasu polskiego.
ZOBACZ: Litwa chce konsultacji z polskim rządem. "Warszawa zdecyduje dopiero po rozmowie z nami"
W ostatnich miesiącach europejskie lotnictwo wielokrotnie pogrążało się w chaosie z powodu obserwacji i wtargnięć dronów, m.in. w Kopenhadze i Brukseli, a lotnisko w Wilnie było zamykane co najmniej 10 razy od początku października - przypomniała agencja Reutera.
Tydzień temu, w nocy z niedzieli na poniedziałek, z powodu balonów przemytniczych znad Białorusi lotnisko w Wilnie było zamykane dwukrotnie. Zawieszenie pracy lotnisk w Wilnie i Kownie dotknęło około 250 lotów i 36 tys. pasażerów.
Balony nad lotniskiem w Wilnie. Władze Litwy obwiniają Łukaszenkę
Władze Litwy poinformowały, że balony meteorologiczne używane przez przemytników transportują papierosy. Politycy z tego bałtyckiego kraju obwiniają białoruskiego dyktatora Alaksandra Łukaszenkę za tolerowanie tej praktyki, nazywając ją formą "ataku hybrydowego".
W październiku Litwa zamknęła oba przejścia graniczne na granicy z Białorusią w odpowiedzi na obecność balonów, ale ponownie je otworzyła w zeszłym tygodniu, gdy zakłócenia w ruchu lotniczym najwyraźniej ustały.
ZOBACZ: Fiasko rozmów z Białorusią. Łukaszenka blokuje wyjazd litewskich tirów
Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka nazwał zamknięcie granicy "szalonym oszustwem", oskarżając Zachód o prowadzenie wojny hybrydowej przeciwko Białorusi i Rosji, zapoczątkowując nową erę podziału za pomocą drutu kolczastego.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej