Balony nad Litwą. Lotnisko w Wilnie ponownie zamknięte

"Decyzję o ograniczeniu przestrzeni powietrznej podjęto z powodu nawigacyjnych sygnałów charakterystycznych dla balonów, poruszających się w kierunku lotniska w Wilnie" - napisano w poście opublikowanym na profilu lotniska na Facebooku.

Władze portu lotniczego przekazały, że rejsy będą zawieszone najwcześniej do godziny 22:10 czasu polskiego.

ZOBACZ: Litwa chce konsultacji z polskim rządem. "Warszawa zdecyduje dopiero po rozmowie z nami"

W ostatnich miesiącach europejskie lotnictwo wielokrotnie pogrążało się w chaosie z powodu obserwacji i wtargnięć dronów, m.in. w Kopenhadze i Brukseli, a lotnisko w Wilnie było zamykane co najmniej 10 razy od początku października - przypomniała agencja Reutera.

Tydzień temu, w nocy z niedzieli na poniedziałek, z powodu balonów przemytniczych znad Białorusi lotnisko w Wilnie było zamykane dwukrotnie. Zawieszenie pracy lotnisk w Wilnie i Kownie dotknęło około 250 lotów i 36 tys. pasażerów.

Balony nad lotniskiem w Wilnie. Władze Litwy obwiniają Łukaszenkę

Władze Litwy poinformowały, że balony meteorologiczne używane przez przemytników transportują papierosy. Politycy z tego bałtyckiego kraju obwiniają białoruskiego dyktatora Alaksandra Łukaszenkę za tolerowanie tej praktyki, nazywając ją formą "ataku hybrydowego".

W październiku Litwa zamknęła oba przejścia graniczne na granicy z Białorusią w odpowiedzi na obecność balonów, ale ponownie je otworzyła w zeszłym tygodniu, gdy zakłócenia w ruchu lotniczym najwyraźniej ustały.

ZOBACZ: Fiasko rozmów z Białorusią. Łukaszenka blokuje wyjazd litewskich tirów

Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka nazwał zamknięcie granicy "szalonym oszustwem", oskarżając Zachód o prowadzenie wojny hybrydowej przeciwko Białorusi i Rosji, zapoczątkowując nową erę podziału za pomocą drutu kolczastego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni