W sobotę ok. godz. 15.50 w okolicach Malawy runął śmigłowiec Robinson R44. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o katastrofie cywilnego śmigłowca i pożarze. Ze wstępnych ustaleń wynika, że maszyna spadła w okolice lasu, gdzie teren jest trudno dostępny. Śmigłowiec doszczętnie spłonął. Dwie osoby zginęły na miejscu.

ZOBACZ: Katastrofa śmigłowca pod Rzeszowem. Są ofiary

Starosta przeworski Dariusz Łapa poinformował w mediach społecznościowych, że mężczyźni którzy zginęli w sobotniej katastrofie śmigłowca w okolicach miejscowości Malawa k. Rzeszowa to dwaj bracia, właściciele firmy SupFol.

Katastrofa śmigłowca na Podkarpaciu. Nie żyje dwóch braci

"Odeszli młodzi, przedsiębiorczy ludzie, aktywnie zaangażowani w życie lokalnej społeczności, pozostawiając po sobie wiele dobra i życzliwości" - napisał starosta.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że na miejscu działały służby. "Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Tomasz Kuchciński poinformował mnie, że natychmiast oddelegował zespół do wyjaśnienia przyczyn tragedii oraz okoliczności zdarzenia" - poinformował w serwisie X.

Okoliczności, przyczyny rozbicia się maszyny będzie badać policja i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Firma, której właścicielami byli bracia, zajmuje się produkcją opakowań foliowych. W tym roku, tak jak i w poprzednim, zdobyła Podkarpacką Nagrodę Gospodarczą w kategorii "Najlepszy produkt 2025". Firma jest sponsorem lokalnego klubu piłkarskiego MKS Kańczuga 1949.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni