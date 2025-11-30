Karambol na S2 pod Warszawą. Wśród rannych są dzieci

Karambol na S2 pod Warszawą. Zderzenie dziewięciu aut, są poszkodowani
Na trasie S2 pod Warszawą doszło do karambolu ośmiu samochodów osobowych i jednego ciężarowego. Pięć osób, w tym dzieci, zostało poszkodowanych, a dwie trafiły do szpitala. Jeden pas w kierunku Poznania został odblokowany, ale tworzą się korki.
Na trasie S2 na odcinku węzeł Konotopa - Opacz zderzyło się osiem samochodów osobowych i jeden ciężarowy. Pięć osób zostało poszkodowanych, w tym dzieci.
W kierunku Poznania odblokowano jeden pas, tworzy się korek. Informację podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Karambol na S2 pod Warszawą. Dwie osoby w szpitalu
"Utrudnienie na S2, odcinek w. Opacz - w. Konotopa, kierunek Poznań, zderzenie 8 pojazdów osobowych i 1 ciężarowego, 3 os. poszkodowane, jezdnia zablokowana" - napisała GDDKiA. Policja potwierdziła, że zderzyło się łącznie dziewięć pojazdów.
Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim mł. kpt. Damian Dolniak doprecyzował, że w samochodach, które brały udział w wypadku, były łącznie 24 osoby. - Pięć osób zostało poszkodowanych, w tym dzieci. Dwie osoby trafiły do szpitala, trzy opatrywane są na miejscu. Przejezdny jest jeden pas" - dodał.
Jak wskazała GDDKiA ruch odbywa się pasem lewym i środkowym. Ruch w kierunku Poznania odbywa się pasem lewym. Dyrekcja szacuje czas trwania utrudnień na 2 godz.
