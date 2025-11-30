Indonezja, Malezja i Tajlandia stanęły w obliczu ogromnych zniszczeń po tym, jak w Cieśninie Malakka uformowała się gigantyczna burza tropikalna, która przez tydzień powodowała ulewne deszcze i porywy wiatru.

W Indonezji zginęło 435 osób, w Tajlandii 170, a w Malezji trzy. W niedzielę służby ratownicze i pomocowe w krajach Azji południowo-wschodniej nadal próbowały uzyskać dostęp do wielu obszarów dotkniętych powodzią, mimo że woda powodziowa opadła, a setki tysięcy osób musiały opuścić swoje miejsce zamieszkania.

Według oficjalnych statystyk ponad 4 miliony osób zostało dotkniętych powodzią - prawie 3 miliony w południowej Tajlandii i 1,1 miliona w zachodniej Indonezji.

Po drugiej stronie Zatoki Bengalskiej, w wyspiarskim państwie Sri Lanka, kolejne 153 osoby zginęły w wyniku cyklonu, poinformowały władze. 191 osób uznaje się za zaginione, a ponad pół miliona osób ucierpiało w całym kraju.

Burza tropikalna w Azji. Indonezja najmocniej dotknięta żywiołem

Liczba ofiar śmiertelnych w Indonezji wzrosła w niedzielę do 435, w porównaniu z 303 w sobotę, jak wynika z oficjalnych danych opublikowanych na rządowej stronie internetowej. Urzędnicy zebrali raporty o ofiarach i zniszczeniach napływających z zachodniej wyspy Sumatra, gdzie trzy prowincje zostały zdewastowane przez osuwiska i powodzie po ulewnych deszczach.

Wiele obszarów zostało odciętych od świata z powodu zablokowanych dróg, a uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej utrudniły komunikację. Zespoły ratunkowe i ratunkowe korzystały z helikopterów, aby dostarczać pomoc ludziom na obszarach, do których nie można było dotrzeć drogą lądową.

W sobotę pojawiły się doniesienia o ludziach plądrujących linie zaopatrzeniowe, desperacko poszukujących pomocy w innych rejonach, poinformowali urzędnicy.

- Woda po prostu podniosła się do domu i przestraszyliśmy się, więc uciekliśmy. Wróciliśmy w piątek, a domu już nie było, był zniszczony - powiedziała agencji Reutera 41-letnia Afrianti, mieszkanka Padang położonego w zachodniej Sumatrze.

Ona i jej dziewięcioosobowa rodzina zbudowali własne schronienie namiotowe przy jedynej ścianie, która pozostała po ich domu. - Mój dom i firma zniknęły, sklep zniknął. Nic nie zostało. Mogę mieszkać tylko przy tej jednej ścianie - powiedziała.

Według oficjalnych danych 406 osób nadal uznaje się za zaginione, a 213 000 za przesiedlone.

Rekordowe opady deszczu w Tajlandii i Malezji

Ministerstwo Zdrowia Publicznego Tajlandii poinformowało o 170 ofiarach śmiertelnych powodzi w południowej części kraju, co stanowi wzrost o osiem w porównaniu z sobotą, oraz 102 rannych.

Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w prowincji Songkhla - 131. Hat Yai, największe miasto w Songkhli, odnotowało w zeszły piątek 335 mm (13 cali) deszczu, co stanowi najwyższą dzienną liczbę od 300 lat.

W sąsiedniej Malezji, według krajowej agencji zarządzania kryzysowego, w ośrodkach ewakuacyjnych nadal przebywa około 18 700 osób.

Służby meteorologiczne odwołały w sobotę ostrzeżenia przed burzą tropikalną i ciągłym deszczem.

W zeszłym tygodniu niektóre części kraju zostały dotknięte ulewnymi deszczami i silnym wiatrem. Malezyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o ewakuacji ponad 6200 obywateli Malezji uwięzionych w Tajlandii.

