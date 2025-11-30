Aleksander Kwaśniewski w programie "Polityczny WF z gościem". Oglądaj od 11:00

Niedzielna rozmowa Piotra Witwickiego i Marcina Fijołka z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim dotyczyć będzie również sytuacji w Ukrainie - o tym, kiedy i na jakich warunkach możliwe jest zakończenie wojny oraz jaka przyszłość czeka Wołodymyra Zełenskiego.

Kwaśniewski przeanalizował, czy obecny przywódca Ukrainy, znany przede wszystkim z roli lidera czasu konfliktu, sprawdziłby się także jako polityk okresu odbudowy państwa.

W programie poruszono także kwestie krajowe. Gość skomentuje w nim kondycję Nowej Lewicy, jej zdolność dotarcia do młodszych wyborców oraz rolę, jaką odgrywa dziś nowy Marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty.

Aleksander Kwaśniewski wskaże również sytuacje, w których - jego zdaniem - Karol Nawrocki przekracza kompetencje przysługujące głowie państwa.

Premiera "Politycznego WF-u z gościem" odbędzie się 30 listopada w niedzielę o godz. 11:00 w Polsat News i na polsatnews.pl, tuż po "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Odcinki programu dostępne również na YouTube.

Zapraszamy również do Interii, gdzie co tydzień nowe wydanie podcastu "Polityczny WF". W nim Piotr Witwicki i Marcin Fijołek zaglądają za kulisy polityki i wyjaśniają, że nie wszystko przebiega tam tak, jakby mogło wydawać się na pierwszy rzut oka.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Prezydencki minister odpowiada Czarzastemu. "Jaki ma do tego mandat?" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl