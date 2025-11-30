Aleksander Kwaśniewski w programie "Polityczny WF z gościem". Oglądaj od 11:00
Czy Rosja może zmienić swoje oblicze po odejściu Władimira Putina? Kiedy Zachód mógł zrobić więcej, by powstrzymać narastający na Kremlu neoimperializm? Na te pytania w najnowszym odcinku programu "Polityczny WF z gościem" odpowie Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Niedzielna rozmowa Piotra Witwickiego i Marcina Fijołka z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim dotyczyć będzie również sytuacji w Ukrainie - o tym, kiedy i na jakich warunkach możliwe jest zakończenie wojny oraz jaka przyszłość czeka Wołodymyra Zełenskiego.
Kwaśniewski przeanalizował, czy obecny przywódca Ukrainy, znany przede wszystkim z roli lidera czasu konfliktu, sprawdziłby się także jako polityk okresu odbudowy państwa.
W programie poruszono także kwestie krajowe. Gość skomentuje w nim kondycję Nowej Lewicy, jej zdolność dotarcia do młodszych wyborców oraz rolę, jaką odgrywa dziś nowy Marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty.
Aleksander Kwaśniewski wskaże również sytuacje, w których - jego zdaniem - Karol Nawrocki przekracza kompetencje przysługujące głowie państwa.
