Skazanie Hernandeza, prezydenta Hondurasu w latach 2014-2022, było efektem walki USA z kartelami w czasach administracji Joe Bidena. Śledczy ujawnili dokumenty, według których Hernandez odgrywał kluczową rolę w handlu bronią i narkotykami, które trafiały do USA. Uzyskane w ten sposób środki, których wysokość oszacowano na 1,5 mln dol., miał przeznaczyć na kampanię wyborczą w 2013 r.

Po zakończeniu prezydentury w 2022 r. władze Hondurasu zgodziły się na ekstradycję byłego prezydenta do USA. W 2024 r. sąd skazał go na 45 lat więzienia.

Trump zapowiada akt łaski dla byłego prezydenta. Stawia warunek

Prezydent Trump zapowiedział, że Juan Orlando Hernandez może uniknąć kary. We wpisie opublikowanym na Truth Social prezydent USA poinformował, że honduraski polityk zostanie ułaskawiony, ale tylko wtedy, jeśli Honduranie na swojego kolejnego prezydenta wybiorą wspieranego przez Trumpa Tito Asfurę.

"Jeśli Tito Asfura wygra wybory prezydenckie w Hondurasie, a Stany Zjednoczone mają do niego ogromne zaufanie, do jego polityki i tego, co zrobi dla wspaniałego narodu Hondurasu, będziemy go bardzo wspierać. Jeśli nie wygra, Stany Zjednoczone nie będą tracić pieniędzy" - napisał Trump w Truth Social.

"Udzielę pełnego i całkowitego ułaskawienia byłemu prezydentowi Juanowi Orlando Hernandezowi, który według wielu bardzo szanowanych przeze mnie został potraktowany bardzo surowo i niesprawiedliwie. Nie można na to pozwolić, zwłaszcza po wygranej Tito Asfury w wyborach" - przekazał prezydent USA.

Wybory w Hondurasie odbędą się w niedzielę. Przeciwko Tito wystartuje Rixi Moncada, była minister finansów Hondurasu z ramienia lewicowej partii Libertad y Refundación. Trump porównuje kandydatkę do wenezuelskiego przywódcy Maduro.

Akty łaski Donalda Trumpa. Kary uniknęli wielcy gracze rynków kapitałowych

W połowie listopada prezydent Trump ogłosił decyzję o ułaskawieniu brytyjskiego miliardera Joe'a Lewisa. Finansista wykorzystywał informacje, do których miał dostęp za sprawą sprawowanych funkcji i z wyprzedzeniem podejmował decyzje inwestycyjne, osiągając przy tym znaczne korzyści finansowe.

Lewis został skazany na grzywnę w wysokości pięciu milionów dolarów, zastosowano także wobec niego trzyletni okres próbny. - Cieszę się, że wszystko to mam już za sobą i mogę cieszyć się emeryturą - powiedział Joe Lewis cytowany przez "The Telegraph"

Wcześniej prezydent USA zastosował prawo łaski wobec Changpenga Zhao, założyciela giełdy kryptowalutowej Binance. Za pranie brudnych pieniędzy i pomoc w omijaniu sankcji został skazany na grzywnę w wysokości 4,3 mld dolarów i cztery miesiąca pozbawienia wolności. Dzięki Trumpowi uniknął kary.

