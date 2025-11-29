Pijany wójt spowodował kolizję i uciekł. "Nie powinno się to wydarzyć"

O kolizji w miejscowości Przechlewo informowała miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna w komunikacie w mediach społecznościowych. Do zdarzenia doszło w piątek przed godz. 17.00 na ul. Dworcowej. "Nikt nie odniósł obrażeń. Po zakończeniu działań wracamy do jednostki" - podali strażacy.

Jak informuje Dziennik Bałtycki, nietrzeźwy kierowca miał wycofać się na pobliską posesję i zostawić samochód, a następnie oddalić się z miejsca zdarzenia. - Około godziny 20.30 na terenie Przechlewa policjanci zatrzymali 63-letniego mieszkańca tej miejscowości. Mężczyzna został poddany badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Uzyskany wynik potwierdził stan jego nietrzeźwości - mówiła dla Radia Weekend rzeczniczka człuchowskiej policji Renata Konopelska.

Wójt Przechlewa przyznał się do jazdy w stanie nietrzeźwości

Według regionalnego portalu Zawsze Pomorze zatrzymany miał półtora promila alkoholu w organizmie. "Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty - kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym" - czytamy.

W rozmowie z reporterem Radia Weekend FM wójt gminy Przechlewo przyznał się, że brał udział w kolizji. - No co? Otarcia samochodów i to wszystko. Przepraszam, że po prostu pojechałem samochodem pod wpływem alkoholu - powiedział.

Dopytywany, dlaczego wsiadł za kierownicę, "tym bardziej, że to nie pierwszy raz", wójt powtórzył, że przeprasza, jeśli kogoś zawiódł. Dodał, że nie pamięta oddalenia się z miejsca zdarzenia ani tego, gdzie został zatrzymany przez policję.

Pijany wójt za kierownicą. "Przecież tego nie ukrywam"

- Jechałem samochodem. Przecież nie ukrywam tego - odparł, zapytany, czy przyznaje się do winy w obliczu stawianych mu zarzutów. - Nie powinno się to wydarzyć. Bardzo przepraszam - odpowiadał.

Reporter zapytał, co wójt zamierza zrobić w kwestii piastowanego przez siebie stanowiska. - Trudno mi powiedzieć. Ja uczciwie pracuję dla gminy i mieszkańców, realizuję ich marzenia - powiedział.

Wójt Przechlewa zgodził się również z tym, że włodarz nie powinien się tak zachowywać. - Z tym że nie było takiej sytuacji już od dłuższego czasu - podsumował. Nie wyznał natomiast, czy rozważa podanie się do dymisji.

