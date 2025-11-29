Niezwykłe znalezisko w Warszawie. "Wyjątkowa wartość"

Konspiracyjne dokumenty odnaleziono w kamienicy na Saskiej Kępie, w której władze dzielnicy Praga-Południe prowadzą prace remontowe. Skrytka znajdowała się w niezamieszkałym lokalu komunalnym. O znalezisku powiadomiony został Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

ZOBACZ: Kradzież starodruków z BUW. Woluminy były sprzedawane w Rosji

"Po wstępnych oględzinach stwierdzono, że odnalezione dokumenty pochodzą z czasu drugiej wojny światowej i zadecydowano o ich zabezpieczeniu" - przekazał konserwator. O opinię poproszono ekspertów z Muzeum Powstania Warszawskiego.

"Pracownicy muzeum już po wstępnym zapoznaniu się z zawartością znaleziska stwierdzili, że zbiór ma wyjątkową wartość historyczną" - ocenili muzealnicy.

Niezwykłe znalezisko na Saskiej Kępie. Dokumenty AK i dziennik młodej Polki

Wartość znaleziska jest tym większe, że w skrytce znajdowały się zarówno dokumenty Armii Krajowej, jak i prywatne zapiski, przedmioty i fotografie.

"W znalezionej skrytce konspiracyjnej znajdowały się niezwykle cenne dokumenty wytworzone w Komendzie Głównej Armii Krajowej. Ponadto były tam m.in. puste formularze dokumentów niemieckich, polska prasa wydawana w Wielkiej Brytanii w czasie wojny oraz instrukcje i broszury szkoleniowe" - przekazał konserwator.

"Oprócz tego w skrytce odnaleziono przedmioty o charakterze prywatnym, takie jak fotografie, legitymacje i przedwojenne zdjęcia. Warto wspomnieć również o dzienniku pisanym w okresie okupacji przez młodą kobietę, której tożsamości nie udało się jeszcze ustalić" - poinformował MWKZ.

ZOBACZ: "Lato" wraca do Wrocławia. Wybitne dzieło zaginęło w czasie wojny

Pamiątki zostaną teraz poddane inwentaryzacji, konserwacji oraz badaniom naukowym w instytucji muzealnej. Konserwator przekazał, że chęć współpracy zadeklarowało Muzeum Powstania Warszawskiego. Po zaewidencjonowaniu i dokonaniu wstępnych badań muzealnicy będą mogli przekazać więcej szczegółów o wyjątkowym znalezisku.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni