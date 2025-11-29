Niebezpieczne warunki na drogach. Ostrzeżenia dla kilku województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą w siedmiu województwach. Alerty obejmują regiony od zachodu, przez centrum, po południe kraju. Cały czas obowiązują również ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami.

Droga w gęstej mgle z widocznymi światłami samochodu z przodu.
PickPik
IMGW ostrzega przed gęstą mgłą na drogach w całym kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą. Alerty obejmują regiony od zachodu, przez centrum, po południe kraju.

 

Zjawisko gęstej mgły występuje w woj. lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, śląskim, części małopolskiego i świętokrzyskiego oraz w powiecie karkonoskim na Dolnym Śląsku.

Gęsta mgła i gołoledź. IMGW ostrzega

W regionach objętych alertami utrzymywać się będzie gęsta mgła, ograniczająca widzialność miejscami poniżej 200 m. Ostrzeżenia pozostaną aktywne do niedzielnego poranka, 30 listopada.

 

Wcześniej IMGW wydał również ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami - większość z nich obowiązuje do niedzieli, 30 listopada i obejmują one częściowo województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie, i dolnośląskie.

 

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

 

