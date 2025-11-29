"Od 14 stycznia goście spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – grupy obejmującej państwa członkowskie UE, Islandię, Norwegię i Liechtenstein – będą musieli zapłacić dodatkowe 10 euro za wstęp do najczęściej odwiedzanego muzeum na świecie" - przekazało BBC.

Oznacza to, że więcej zapłacą m.in. turyści z Wielkiej Brytanii, Chin i USA. Wzrosną ceny zarówno biletów indywidualnych, jak i dla grup z wynajętym przewodnikiem.

Turyści spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą musieli zapłacić za wstęp do Luwru 32 euro. Ceny biletów dla grup wzrosną z kolei do 28 euro.

Władze muzeum szacują się, że dzięki podwyżkom przychody Luwru wzrosną od 15 do 20 mln euro rocznie. Kwota ta w całości ma zostać przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa i modernizację. W styczniu Emmanuel Macron zapowiedział, że do nowego miejsca w Luwrze zostanie przeniesione najsłynniejsze dzieło sztuki w jego zbiorach, czyli "Mona Lisa" Leonarda da Vinci.

Włamanie do Luwru. Ośmioro podejrzanych o kradzież w rękach policji

W piątek prokurator Laure Beccuau potwierdziła, że jeden z mężczyzn zatrzymanych w minionym tygodniu należy do grupy, która brała czynny udział w napadzie na Luwr. Pozostałe trzy osoby, w tym dwie kobiety miały brać udział w przygotowaniu kradzieży.

- 39-letni mężczyzna ma kartotekę kryminalną, sześć wyroków skazujących, w tym za paserstwo, za co w 2010 r. skazano go na dwa miesiące więzienia w zawieszeniu - przekazała prokurator.

Wcześniejsze francuska policja zatrzymała trzech z czterech podejrzanych o włamanie do muzeum. Przed laty byli oni wielokrotnie karani za kradzieże. Jednego z nich policja ujęła na lotnisku w Roissy, skąd mężczyzna planował ucieczkę do Algierii.

Do napadu na Luwr doszło 19 października. Czterech mężczyzn w strojach pracowników technicznych dostało się na jeden z balkonów muzeum z użyciem podnośnika. Sprawcy ukradli klejnoty koronne francuskich władców, łącznie osiem obiektów.

Dziewiąty, korona cesarzowej Eugenii, została przez sprawców porzucona podczas ucieczki i uszkodzona. Choć łącznie w sprawie zatrzymano już osiem osób, nadal nie odnaleziono skradzionych z Luwru klejnotów.

