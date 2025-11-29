Będą zmiany w Sejmie? Polacy ocenili szanse na powrót PiS do władzy
Większość zapytanych Polaków uważa, że Prawo i Sprawiedliwość odzyska władzę w 2027 roku - wynika z nowego sondażu United Surveys. Przy tym prawie jedna trzecia obecnych wyborców koalicji rządzącej oceniła, że najbliższe wybory parlamentarne mogą być korzystniejsze dla partii Jarosława Kaczyńskiego.
Respondenci nowego badania United Survey na zlecenie Wirtualnej Polski otrzymali następujące pytanie: "Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że Prawo i Sprawiedliwość (PiS) wróci do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku?".
Powrót PiS do władzy po wyborach? Wyniki sondażu
Zdaniem 52,8 proc. ankietowanych partia Jarosława Kaczyńskiego odzyska władzę w Sejmie. Spośród nich 15,9 proc. jest zdecydowanych, natomiast 36,9 proc. raczej się z tym zgadza.
Przeciwnie uważa natomiast 35,7 proc. badanych. Według 20,2 proc. zapytanych osób taki scenariusz dla PiS jest raczej nie możliwy, a 15,5 proc. twierdzi, że nie stanie się to na pewno. Pozostałych 11,5 proc. nie ma zdania lub trudno im zająć konkretne stanowisko w tej sprawie.
Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej łącznie 61 proc. respondentów uważa, że PiS nie odzyska władzy po wyborach parlamentarnych, a 32 proc. zakłada, że może do tego dojść. Natomiast po stronie sympatyków partii Jarosława Kaczyńskiego w sumie 79 proc. wierzy w możliwość jej powrotu do rządów.
Respondenci ocenili szanse na reelekcję Karola Nawrockiego
Wirtualna Polska opublikowała także wyniki innego sondażu United Survey, na potrzeby którego Polacy byli pytani o Karola Nawrockiego. Ankietowani mieli odpowiedzieć, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że obecny prezydent wygra także wybory prezydenckie w 2030 roku.
Łącznie 43,8 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, natomiast 33,7 proc. nie wierzy w szanse na powodzenie ponownego startu prezydenta w kampanii wyborczej. Z kolei 22,5 proc. pytanych nie miało zdania lub nie potrafiło go sprecyzować.
"Oceny szans reelekcji Nawrockiego są silnie uzależnione od upodobań politycznych Polaków" - zauważają autorzy WP. Spośród wyborców koalicji rządzącej 71 proc. nie wierzy w zwycięstwo Nawrockiego, natomiast wśród ludzi popierających opozycję 76 proc. zakłada ponowną wygraną prezydenta.
Sondaże zrealizowano w dniach 14-16 listopada, metodą CATI&CAWI (Computer Assisted Telephone Interview and Computer Assisted Web Interview), na próbie 1000 osób.
