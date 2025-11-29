Respondenci nowego badania United Survey na zlecenie Wirtualnej Polski otrzymali następujące pytanie: "Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że Prawo i Sprawiedliwość (PiS) wróci do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku?".

Powrót PiS do władzy po wyborach? Wyniki sondażu

Zdaniem 52,8 proc. ankietowanych partia Jarosława Kaczyńskiego odzyska władzę w Sejmie. Spośród nich 15,9 proc. jest zdecydowanych, natomiast 36,9 proc. raczej się z tym zgadza.

Przeciwnie uważa natomiast 35,7 proc. badanych. Według 20,2 proc. zapytanych osób taki scenariusz dla PiS jest raczej nie możliwy, a 15,5 proc. twierdzi, że nie stanie się to na pewno. Pozostałych 11,5 proc. nie ma zdania lub trudno im zająć konkretne stanowisko w tej sprawie.

ZOBACZ: Ile kosztowałoby Europę zwycięstwo Rosji? Badanie przewiduje dwa scenariusze

Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej łącznie 61 proc. respondentów uważa, że PiS nie odzyska władzy po wyborach parlamentarnych, a 32 proc. zakłada, że może do tego dojść. Natomiast po stronie sympatyków partii Jarosława Kaczyńskiego w sumie 79 proc. wierzy w możliwość jej powrotu do rządów.

Respondenci ocenili szanse na reelekcję Karola Nawrockiego

Wirtualna Polska opublikowała także wyniki innego sondażu United Survey, na potrzeby którego Polacy byli pytani o Karola Nawrockiego. Ankietowani mieli odpowiedzieć, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że obecny prezydent wygra także wybory prezydenckie w 2030 roku.

Łącznie 43,8 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, natomiast 33,7 proc. nie wierzy w szanse na powodzenie ponownego startu prezydenta w kampanii wyborczej. Z kolei 22,5 proc. pytanych nie miało zdania lub nie potrafiło go sprecyzować.

ZOBACZ: "Aż za miła". Kaczyński opowiedział o Merkel i tajnym spotkaniu sprzed lat

"Oceny szans reelekcji Nawrockiego są silnie uzależnione od upodobań politycznych Polaków" - zauważają autorzy WP. Spośród wyborców koalicji rządzącej 71 proc. nie wierzy w zwycięstwo Nawrockiego, natomiast wśród ludzi popierających opozycję 76 proc. zakłada ponowną wygraną prezydenta.

Sondaże zrealizowano w dniach 14-16 listopada, metodą CATI&CAWI (Computer Assisted Telephone Interview and Computer Assisted Web Interview), na próbie 1000 osób.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni