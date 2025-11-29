Będą zmiany w Sejmie? Polacy ocenili szanse na powrót PiS do władzy

Większość zapytanych Polaków uważa, że Prawo i Sprawiedliwość odzyska władzę w 2027 roku - wynika z nowego sondażu United Surveys. Przy tym prawie jedna trzecia obecnych wyborców koalicji rządzącej oceniła, że najbliższe wybory parlamentarne mogą być korzystniejsze dla partii Jarosława Kaczyńskiego.

Jarosław Kaczyński w garniturze i koszuli z krawatem, patrzący w bok.
PAP/Wojtek Jargiło
Ocenili szanse na powrót PiS do władzy w 2027 roku. Wyniki sondażu

Respondenci nowego badania United Survey na zlecenie Wirtualnej Polski otrzymali następujące pytanie: "Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że Prawo i Sprawiedliwość (PiS) wróci do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku?".

Powrót PiS do władzy po wyborach? Wyniki sondażu

Zdaniem 52,8 proc. ankietowanych partia Jarosława Kaczyńskiego odzyska władzę w Sejmie. Spośród nich 15,9 proc. jest zdecydowanych, natomiast 36,9 proc. raczej się z tym zgadza.

 

Przeciwnie uważa natomiast 35,7 proc. badanych. Według 20,2 proc. zapytanych osób taki scenariusz dla PiS jest raczej nie możliwy, a 15,5 proc. twierdzi, że nie stanie się to na pewno. Pozostałych 11,5 proc. nie ma zdania lub trudno im zająć konkretne stanowisko w tej sprawie.

 

Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej łącznie 61 proc. respondentów uważa, że PiS nie odzyska władzy po wyborach parlamentarnych, a 32 proc. zakłada, że może do tego dojść. Natomiast po stronie sympatyków partii Jarosława Kaczyńskiego w sumie 79 proc. wierzy w możliwość jej powrotu do rządów.

Respondenci ocenili szanse na reelekcję Karola Nawrockiego

Wirtualna Polska opublikowała także wyniki innego sondażu United Survey, na potrzeby którego Polacy byli pytani o Karola Nawrockiego. Ankietowani mieli odpowiedzieć, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że obecny prezydent wygra także wybory prezydenckie w 2030 roku.

 

Łącznie 43,8 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, natomiast 33,7 proc. nie wierzy w szanse na powodzenie ponownego startu prezydenta w kampanii wyborczej. Z kolei 22,5 proc. pytanych nie miało zdania lub nie potrafiło go sprecyzować.

 

"Oceny szans reelekcji Nawrockiego są silnie uzależnione od upodobań politycznych Polaków" - zauważają autorzy WP. Spośród wyborców koalicji rządzącej 71 proc. nie wierzy w zwycięstwo Nawrockiego, natomiast wśród ludzi popierających opozycję 76 proc. zakłada ponowną wygraną prezydenta.

 

Sondaże zrealizowano w dniach 14-16 listopada, metodą CATI&CAWI (Computer Assisted Telephone Interview and Computer Assisted Web Interview), na próbie 1000 osób.

 

WIDEO: Atak na polskiego ambasadora w Rosji. Bartosz Cichocki komentuje
Patryk Idziak / polsatnews.pl
