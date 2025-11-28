Wielki piłkarski turniej w Polsce? PZPN złożył dokumenty, pokazano spot

"Dlaczego Polska? Po historycznym awansie naszych dziewczyn do Mistrza z Europy w piłce nożnej czas zostać gospodarzem tego turnieju. Jestem przekonana, że Kobiece Euro w Polsce to byłby wielki impuls do rozwoju tej dyscypliny i inspiracja dla tysięcy dziewczynek, które chcą spełniać swoje sportowe marzenia. Do boju, Polsko!" - powiedziała Pierwsza Dama Marta Nawrocka w spocie przygotowanym przez PZPN.

"Jako zawodniczki widzimy i czujemy, że piłka nożna w Polsce się rozwija. Dlatego wiem, że powierzenie organizacji Euro 2029 w Polsce to dla nas będzie wielki sukces. Mamy wspaniałych kibiców i dziewczynki, które będą mogły oglądać najlepsze piłkarki na świecie na naszych pięknych stadionach. Wiem, że jesteśmy gotowi jako Polska zorganizować ten piękny turniej - dodała Ewa Pajor, kapitan reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej.

"Wielkie wydarzenie piłkarskie w Polsce to gwarancja mistrzowskiej organizacji, niezapomnianego klimatu i słynnej polskiej gościnności. Euro 2029 Kobiet będzie wielkim świętem, które kibice będą wspominać przez wiele, wiele lat. Zróbmy razem historyczne wydarzenie - podsumował Rober Lewandowski - kapitan reprezentacji Polski.

Polska stara się o organizację mistrzostw. Marta Nawrocka zabrała głos

Polska dotychczas była gospodarzem EURO 2012, mistrzostw świata do lat 21 w 2017 roku, mistrzostw świata do lat 20 w 2019 roku, oraz tegorocznych mistrzostw Europy kobiet do lat 19. Co więcej, w przyszłym roku będziemy organizować mistrzostwa świata kobiet do lat 20, a w 2027 na PGE Narodowym odbędzie się finał Ligi Mistrzyń.



Zgodnie z wymaganiami UEFA gospodarz mistrzostw musi dysponować stadionem o pojemności minimum 50 tys. miejsc, trzema obiektami o pojemności 30 tys. miejsc, oraz czterema stadionami na ponad 20 tys. kibiców. PZPN wskazał osiem stadionów w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zabrzu.

W mistrzostwach Europy kobiet, które odbędą się w 2029 roku, ma wciąć udział 16 reprezentacji, które w Polsce rozegrają 31 meczów. Oprócz Polski o organizację starają się także Dania ze Szwecją, oraz Niemcy. Decyzja Komitetu Wykonawczego UEFA o wyborze gospodarza mistrzostw Europy kobiet zostanie podjęta 3 grudnia 2025 roku.

