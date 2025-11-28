Wyciek substancji chemicznej w szkole. Ewakuacja uczniów

Zgłoszenie dotarło do służb w piątek przed godz. 13. Zostało ono potraktowane bardzo poważnie. Jak wskazał mł. bryg. Krzysztof Cieciak z Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, na miejsce zadysponowano prawie wszystkie dostępne środki i siły.

Po tym, jak strażacy dotarli na miejsce, rozpoczęła się ewakuacja. Strażak poinformował, że objęła ona 161 uczniów oraz 24 członków personelu. - Osób poszkodowanych brak. W klasie, w której doszło do wycieku substancji chemicznej, miało rozpocząć lekcje 19 dzieci, które są teraz badane - dodał, wskazując, że dopiero po otrzymaniu wyników badań wiadomo będzie, czy ktoś ucierpiał w piątkowym incydencie.

Akcja służb w szkole w Wadowicach. Doszło do wycieku substancji chemicznej

Na miejsce została zadysponowana Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Oświęcimia oraz Specjalistyczna Jednostka z Krakowa. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez mł. bryg. Krzysztofa Cieciaka, nie wiadomo jeszcze, z jaką substancją chemiczną służby miały do czynienia. Nie wiadomo również, kiedy w placówce zostaną wznowione lekcje.

Z informacji, do których dotarł lokalny portal faktywadowice.pl, wynika, że doszło do wycieku kwasu siarkowego w szafce przeznaczonej do przechowywana materiałów chemicznych.

