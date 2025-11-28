To oni mieli wysadzić tory. Policja opublikowała zdjęcia

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przekazał w piątek przed południem, że "prokurator wszczął poszukiwania listem gończym za 41-letnim Jewhenijem Iwanowem i 39-letnim Ołeksandrem Kononowem, obywatelami Ukrainy podejrzanymi o akty dywersji na kolei".

Policja opublikowała ich wizerunki podejrzanych

Poszukiwania realizuje Komenda Stołeczna Policji, która opublikowała wizerunki podejrzanych. Poza udostępnieniem ich zdjęć w komunikacie przekazano, że Ołeksandr Kononow urodził się 9 września 1986 roku na Ukrainie, a Jewhenij Iwanow 13 września 1984 roku w Estonii.

Obaj poszukiwani są, jako osoby podejrzane o "szpiegostwo oraz dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym".

🚨 Policja poszukuje ściganych listami gończymi wydanymi przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie w związku z podejrzeniem szpiegostwa i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze… pic.twitter.com/LsDjnVPPq8 — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 28, 2025

"Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt telefoniczny z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji pod nr tel. 47 72 376 57, numerem alarmowym 112 lub kontakt mailowy: kancelaria.poszukiwania@ksp.policja.gov.pl" - czytamy.

Z ustaleń wynika, że obaj mieli działać na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej. Grozi im dożywocie.

Dywersja na kolei. Trwa operacja "Horyzont"

Do aktów dywersji na kolei doszło w dniach 15-16 listopada na trasie Warszawa - Dorohusk. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa linii kolejowych i węzłów komunikacyjnych, na polskiej kolei ruszyła operacja "Horyzont", w którą zaangażowano ok. 10 tys. żołnierzy z różnych rodzajów wojsk - w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, a także wojsk inżynieryjnych czy dronowych.

Oprócz operacji "Horyzont" wszczęto również akcję policyjną pod kryptonimem "Tor". Okoliczności incydentów na kolei we współpracy ze śledczymi ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.

