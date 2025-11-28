Pod koniec września Szymon Hołownia zapowiedział, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050. Wkrótce ogłosił też zamiar odejścia z krajowej polityki i udział w konkursie na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

13 listopada zrezygnował z funkcji marszałka Sejmu, a decyzja w sprawie jego kandydatury w ONZ ma zapaść w połowie grudnia.

W samym ugrupowaniu pojawiają się jednak opinie, że Hołownia może jeszcze wrócić do walki o przywództwo, jeśli nie obejmie stanowiska w ONZ ani nie otrzyma satysfakcjonującej propozycji od premiera - donosi "Gazeta Wyborcza". Część polityków twierdzi, że były marszałek nie podjął ostatecznej decyzji, a w rozmowach nieoficjalnych sam przyznaje, że rozważa start w styczniowych wyborach wewnętrznych.

Walka o przywództwo w Polsce 2050. Szymon Hołownia może wrócić do gry

Jak zauważa gazeta, lista kandydatów na lidera Polski 2050 się wydłuża. Oprócz Ryszarda Petru i Joanny Muchy podpisy zebrała także Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Poparcie zdobywa również Michał Kobosko, a do rywalizacji przygotowuje się minister klimatu Paulina Hennig-Kloska.

Według części działaczy ugrupowanie straciło wpływy, m.in. przez spór o stanowiska - jak nominacja Pełczyńskiej-Nałęcz na wicepremiera. Hołownia podkreślał wcześniej, że Polska 2050 powinna być traktowana na równi z Lewicą przy podziale stanowisk.

Koalicja Obywatelska już wcześniej sygnalizowała, że Donald Tusk wstrzyma się z decyzjami kadrowymi do czasu wyłonienia nowego lidera Polski 2050. Jan Grabiec z kancelarii premiera potwierdził, że rozmowy są zawieszone do momentu wyboru przewodniczącego ugrupowania.

Część polityków Polski 2050 uważa, że odbudowa partii może być niemożliwa, nawet gdyby Hołownia wrócił na czoło ruchu. Pojawiają się więc pomysły zacieśnienia współpracy z PSL. Ludowcy jednak zapowiadają samodzielny start w wyborach w 2027 roku, choć nie wykluczają współpracy z dotychczasowymi sojusznikami.

