Ukraińskie służby dodały, że działania miał na celu osłabienie potencjału gospodarczego i militarnego Rosji.

Atak na rafinerię i hangar. Komunikat ukraińskiej armii

"W ramach ograniczania potencjału wojskowo-ekonomicznego rosyjskiego agresora, w nocy z 27 na 28 listopada pododdziały Sił Zbrojnych Ukrainy uderzyły w Saratowski Zakład Przetwarzania Ropy Naftowej w obwodzie saratowskim Federacji Rosyjskiej" - można przeczytać w komunikacie ukraińskiej armii na Telegramie.

Służby dodały, że na terenie rafinerii "po serii eksplozji nastąpił pożar w rejonie docelowym". Trwa ustalanie skutków ataków.

"Zakład produkuje ponad 20 rodzajów produktów naftowych, w tym benzynę, olej opałowy, olej napędowy i siarkę techniczną. Przedsiębiorstwo jest zaangażowane w zaspokajanie potrzeb rosyjskiej armii okupacyjnej" - napisano na oficjalnym profilu Sił Zbrojnych Ukrainy w serwisie Telegram.

Ukraina zaatakowała na Krymie. Chce "osłabić militarnie i gospodarczo" Rosję

Oprócz ataku na rafinerię, uderzono także w hangar z dronami w miejscowości Saki na zachodnim brzegu okupowanego przez Rosję Krymu. Według wstępnych informacji podanych przez stronę ukraińską, na lotnisku uszkodzono zostało kilka systemów obrony powietrznej, w tym systemy Pancyr-S1 i Tor-M2.

Następnie zniszczony został hangar, w którym przechowywane były bezzałogowe statki powietrzne (drony) Orion i Forpost. Ponadto, trafiony został wrogi punkt dowodzenia i kontroli oraz wojskowy samochód ciężarowy. Trwa sprawdzanie innych zniszczeń i ich rozmiarów.

"Siły Obronne Ukrainy kontynuują podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu osłabienia potencjału militarnego i gospodarczego rosyjskich okupantów oraz zmuszenia Federacji Rosyjskiej do zaprzestania agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie. Sława Ukrainie!" - zakończono wpis.

