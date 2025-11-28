Krystian Adam Brzeziński był poszukiwany listem gończym od 2022 roku. W mediach społecznościowych dzielił się szczegółami ze swojego prywatnego życia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Za "Jongmenem" została wystawiona czerwona nota Interpolu.

Jongmen poszukiwany. Media: Raper zatrzymany w Dubaju

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Interpol, Brzezińskiemu zarzuca się "udział we wprowadzaniu do obrotu dużych ilości środków odurzających". Jak poinformował dziennikarz radia Zet Mariusz Gierszewski, poszukiwany został zatrzymany w nocy w Dubaju. Teraz czeka go ekstradycja do Polski.

Jongmen znalazł się na celowniku polskich śledczych w sierpniu 2022 roku, gdy Prokuratura Krajowa złożyła do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Od grudnia 2022 był on zaś poszukiwany listem gończym.

Poszukiwany nie ukrywał, że od kilku lat mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, co potwierdził w rozmowie z portalem Kryminalna Polska.

"Będą musieli skierować mnie do aresztu". Jongmen mieszka poza Polską

- Jest ta czerwona nota. Oczywiście jak będę gdziekolwiek zatrzymany tutaj na miejscu, będą musieli skierować mnie do aresztu i tam będę czekał na proces - powiedział.

W mediach pojawiły się informacje na temat możliwego śledztwa w innej sprawie, w której mógłby być oskarżony - pisano o przestępstwach podatkowych. Nie ma jednak w tej sprawie oficjalnych informacji, sam Brzeziński również temu zaprzecza.

Znany raper wydał w karierze siedem albumów, z czego cztery trafiły na listę OLiS. Dwie z siedmiu płyt były tzw. "nielegalami", czyli wydanymi niezależnie, w hiphopowym podziemiu.

