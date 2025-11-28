Przy torach kolejowych w miejscowości Gajec w woj. lubuskim w piątek znaleziono podejrzany pakunek. Na miejscu pojawili się kontrterroryści i oddział pirotechniczny z Gorzowa Wielkopolskiego, a ruch kolejowy został wstrzymany.

Zgłoszenie w tej sprawie dotarło do służb w piątek ok. godz. 10. Wówczas pracownik kolei wykonujący rutynowe czynności natrafił na coś, co przypominało ładunek wybuchowy. - Sygnał został potraktowany bardzo priorytetowo przez służby. Na miejscu pojawił się zespół pirotechniczny z Gorzowa Wielkopolskiego - przekazał polsatnews.pl nadkom. Maciej Kimet z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak się okazało, na torach leżała niegroźna atrapa ładunku wybuchowego. - Okazało się, że przedmiot nie jest niebezpieczny. Była to atrapa ładunku wybuchowego - dodał, wskazując, że na miejscu nadal pracują służby, które zabezpieczają ślady i prowadzą szereg innych czynności mających na celu ustalenie, kto umieścił pakunek na torach.

Podejrzane ładunki przy torach. Służby: to niegroźne atrapy ładunku wybuchowego

Okazuje się, że to nie jedyny tego typu incydent w regionie. Jak wskazał nadkom. Kimet, później policjanci przeszukujący okolicę znaleźli kolejny tego typu przedmiot, który również okazał się atrapą.

Jak opisuje "Gazeta Lubuska", która jako pierwsza poinformowała o sprawie, ze względów bezpieczeństwa wstrzymane zostały dwa pociągi. Pierwszy z nich pokonywał relację Kostrzyn nad Odrą - Rzepin. Zatrzymano go w Kowalowie, natomiast drugi (relacji Zielona Góra - Szczecin Główny) - w Rzepinie. Na pasażerów czekała komunikacja zastępcza.

