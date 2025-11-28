Przy torach leżały atrapy ładunków wybuchowych. Trwa akcja służb

Przy torach kolejowych we wsi Gajec w woj. lubuskim niedaleko miejscowości Drzeńsko pracownik kolei zauważył niepokojący przedmiot. - Sygnał został potraktowany bardzo priorytetowo przez służby - powiedział polsatnews.pl nadkom. Maciej Kimet z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Okazało się, ze była to atrapa ładunku wybuchowego. Później znaleziono kolejny tego typu przedmiot.

Dwóch policjantów w kamizelkach odblaskowych stoi na peronie kolejowym obok torów.
Zdj. ilustracyjne/Lubuska Policja
Podejrzany pakunek znaleziony przy torach kolejowych wstrzymał ruch pociągów

Przy torach kolejowych w  miejscowości Gajec w woj. lubuskim w piątek znaleziono podejrzany pakunek. Na miejscu pojawili się kontrterroryści i oddział pirotechniczny z Gorzowa Wielkopolskiego, a ruch kolejowy został wstrzymany.

 

Zgłoszenie w tej sprawie dotarło do służb w piątek ok. godz. 10. Wówczas pracownik kolei wykonujący rutynowe czynności natrafił na coś, co przypominało ładunek wybuchowy. - Sygnał został potraktowany bardzo priorytetowo przez służby. Na miejscu pojawił się zespół pirotechniczny z Gorzowa Wielkopolskiego - przekazał polsatnews.pl nadkom. Maciej Kimet z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Jak się okazało, na torach leżała niegroźna atrapa ładunku wybuchowego. - Okazało się, że przedmiot nie jest niebezpieczny. Była to atrapa ładunku wybuchowego - dodał, wskazując, że na miejscu nadal pracują służby, które zabezpieczają ślady i prowadzą szereg innych czynności mających na celu ustalenie, kto umieścił pakunek na torach.

Podejrzane ładunki przy torach. Służby: to niegroźne atrapy ładunku wybuchowego

Okazuje się, że to nie jedyny tego typu incydent w regionie. Jak wskazał nadkom. Kimet, później policjanci przeszukujący okolicę znaleźli kolejny tego typu przedmiot, który również okazał się atrapą.

 

ZOBACZ: Dywersja na kolei. Prokuratura Krajowa wystawiła listy gończe

 

Jak opisuje "Gazeta Lubuska", która jako pierwsza poinformowała o sprawie, ze względów bezpieczeństwa wstrzymane zostały dwa pociągi.  Pierwszy z nich pokonywał relację Kostrzyn nad Odrą - Rzepin. Zatrzymano go w Kowalowie, natomiast drugi (relacji Zielona Góra - Szczecin Główny) - w Rzepinie. Na pasażerów czekała komunikacja zastępcza. 

 

WIDEO: "Robi pani z ludzi wariatów". Burza w studiu po słowach o dywersji
Alicja Krause / polsatnews.pl
