Transmisja programu od 18:00 w Polsat News oraz na stronach Interii i polsatnews.pl.

Wcześniejsze odcinki programu "Najważniejsze pytania" możesz zobaczyć TUTAJ.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Lektor oszukany przez AI. "Jakby ktoś wpadł do mojego domu" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk / polsatnews.pl