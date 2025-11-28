Profesor Bogdan Góralczyk w programie "Najważniejsze pytania"

Czy świat czeka kolejna wojna? Co naprawdę Chiny zamierzają ws. Tajwanu? Jaki wpływ na negocjacje pokojowe ma Pekin. Gościem "Najważniejszych pytań" będzie politolog i sinolog, prof. Bogdan Góralczyk.

Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w ciemną marynarkę i białą koszulę, siedzi w studiu telewizyjnym. Na tle widoczne jest logo programu "Najważniejsze pytania".
Gościem programu "Najważniejsze pytania" będzie prof. Bogdan Góralczyk

Transmisja programu od 18:00 w Polsat News oraz na stronach Interii i polsatnews.pl.

 

