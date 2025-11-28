- Zlikwidowaliśmy opłatę przejściową - nie będzie jej od 2026 r., a po ocenie czynników rynkowych, kosztów wytwarzania oraz sytuacji na rynku energii zdecydowałem o utrzymaniu opłaty kogeneracyjnej na obecnym poziomie - 3 zł za MWh. To rozwiązanie, które zapewnienia równowagę między interesami odbiorców energii i sektora wytwórczego - podkreśla Minister Energii Miłosz Motyka.

Ministerstwo zaznacz, że stawka jest dwukrotnie niższa niż ta, którą ustalił na 2024 r. poprzedni rząd. W 2023 r. jej wysokość ustalono na 4,96 zł/MWh, a na 2024 r. rozporządzeniem z 20 października 2023 r. - na 6,18 zł/MWh.

Opłata kogeneracyjna. Jest rozporządzenie ministra

Utrzymanie stawki na poziomie 3 zł za MWh umożliwia dalsze wspieranie rozwoju elektrociepłowni, zachowując jednocześnie przewidywalność kosztów dla odbiorców. Rozstrzygnięcie to wpisuje się w działania resortu ograniczające obciążenia nakładane na odbiorców energii.

Opłata kogeneracyjna stanowi jeden z elementów finansowania producentów, którzy w jednym procesie wytwarzają energię elektryczną i ciepło. Jej wysokość jest ustalana na podstawie kosztów funkcjonowania systemu wsparcia.

ZOBACZ: Rachunki za prąd w 2026 roku. Opłaty wzrosną nawet o połowę

Podstawę prawną jej naliczania stanowi art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2024 r. poz. 639).

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni