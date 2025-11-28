Nie geny, nie wiek. Ujawniono nowy czynnik przyspieszający proces starzenia

Badacze wskazują, że określone proporcje w składzie ciała mogą odzwierciedlać biologiczny wiek najważniejszego organu, czyli mózgu. To otwiera drogę do nowych metod dbania o zdrowie i spowalniania procesów starzeniowych.

Skład ciała a starzenie się mózgu

Wyniki badań, które zostaną zaprezentowane na dorocznym spotkaniu Towarzystwa Radiologicznego Ameryki Północnej (RSNA) ujawniły wyraźną zależność między proporcją masy mięśniowej a ilością tłuszczu trzewnego w kontekście wieku biologicznego mózgu. Tłuszcz trzewny, znajdujący się głęboko w jamie brzusznej i otaczający narządy, okazał się istotnym czynnikiem wpływającym na starzenie mózgu.

ZOBACZ: Ukryte zagrożenie w lodach i pieczywie. Zbadali popularne dodatki do żywności

Z kolei wyższa masa mięśniowa była związana z lepszymi wynikami (mózg był po prostu młodszy). Według dr. Cyrusa Rajiego ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Waszyngtońskiego różnice te mogą wpływać na ryzyko rozwoju schorzeń neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera.

Technologia MRI i AI ramię w ramię

W badaniu wykorzystano pełne skany MRI całego ciała u 1164 dorosłych oraz trójwymiarowe obrazowanie T1 mózgu. Algorytm sztucznej inteligencji analizował:

objętość mięśni

ilość tłuszczu trzewnego i podskórnego

strukturalne cechy mózgu

ZOBACZ: Czy szare mięso można jeść? Eksperci nie mają wątpliwości

Na podstawie wyników, AI wyliczało wiek biologiczny mózgu. Wyniki pokazały, że to nie ogólna ilość tkanki tłuszczowej, lecz proporcja tłuszczu trzewnego do masy mięśniowej najlepiej przewidywała tempo starzenia się mózgu. Co ciekawe, tłuszcz podskórny nie wykazywał istotnego wpływu na wynik.

Silne mięśnie, silny mózg

Utrzymywanie masy mięśniowej wiąże się z:

lepszą wrażliwością insulinową

niższym poziomem stanu zapalnego

korzystniejszym metabolizmem

Są to mechanizmy istotne również dla zachowania zdrowia układu nerwowego.

ZOBACZ: Rusza sezon na mandarynki. Zanim kupisz, sprawdź te trzy rzeczy

Badacze podkreślają, że utrata mięśni i wzrost tłuszczu trzewnego są naturalnymi konsekwencjami starzenia się, jednak wyniki badań sugerują, że proces ten można spowolnić dzięki odpowiednio ukierunkowanej aktywności fizycznej oraz zdrowemu sposobowi żywienia. Zachowanie masy mięśniowej może być jednym ze wskaźników profilaktyki neurodegeneracji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl