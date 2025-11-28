Kontrole CEEB w całej Polsce. Ryzyko wysokiej kary za brak wpisu
W całej Polsce trwają kontrole systemów ogrzewania oraz wpisu w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Za brak odpowiedniego wpisu służby mogą nałożyć karę nawet do 5 tys. zł.
CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to baza danych o źródłach ciepła i paliwach używanych do ogrzewania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, do której zgłoszenie mają obowiązek składać właściciele domów i lokali wolnostojących oraz zarządcy nieruchomości wielolokalowych.
Funkcjonariusze np. strażnicy miejscy, mogą sprawdzać, czy dany lokal został ujęty w rejestrze.
Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, pocztą lub przez internet.
Kontrole CEEB w całej Polsce. Ryzyko wysokiej kary za brak wpisu
Aby dopełnić formalności, trzeba podać podstawowe informacje o budynku:
- adres
- rodzaj (jednorodzinny, wielorodzinny czy zbiorowego zamieszkania)
- liczba lokali - dotyczy budynków wielorodzinnych i zbiorowego zamieszkania
- informacja o źródłach ciepła:
- rodzaj
- liczba
- jeśli w budynku jest kocioł lub kotły na paliwo stałe:
- klasa kotła
- liczba kotłów
- rodzaj używanego paliwa
- imię i nazwisko albo nazwa właściciela, zarządcy budynku lub lokalu,
- adres zamieszkania lub siedziby
- adres budynku lub lokalu, gdzie jest zainstalowane źródło ciepła lub źródło spalania paliw
- numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)
- adres e-mail właściciela lub zarządcy (opcjonalnie).
ZOBACZ: Poruszająca akcja krakowskich służb. Uratowano uwięzioną sarnę
Niewypełnienie obowiązku wpisu do CEEB może skutkować karą finansową sięgającą do 5 tysięcy złotych, przy czym w praktyce straże miejskie często zaczynają od pouczeń, zanim nałożą mandaty.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej