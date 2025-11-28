Kontrole CEEB w całej Polsce. Ryzyko wysokiej kary za brak wpisu

W całej Polsce trwają kontrole systemów ogrzewania oraz wpisu w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Za brak odpowiedniego wpisu służby mogą nałożyć karę nawet do 5 tys. zł.

Napis "STRAŻ MIEJSKA" na drzwiach oznakowanego radiowozu.
X / Straż Miejska
Funkcjonariusze straży miejskiej mogą kontrolować wpisy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to baza danych o źródłach ciepła i paliwach używanych do ogrzewania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, do której zgłoszenie mają obowiązek składać właściciele domów i lokali wolnostojących oraz zarządcy nieruchomości wielolokalowych.

 

Funkcjonariusze np. strażnicy miejscy, mogą sprawdzać, czy dany lokal został ujęty w rejestrze.

 

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, pocztą lub przez internet.​

Aby dopełnić formalności, trzeba podać podstawowe informacje o budynku:

  • adres
  • rodzaj (jednorodzinny, wielorodzinny czy zbiorowego zamieszkania)
  • liczba lokali - dotyczy budynków wielorodzinnych i zbiorowego zamieszkania
  • informacja o źródłach ciepła:
    • rodzaj
    • liczba
  • jeśli w budynku jest kocioł lub kotły na paliwo stałe:
    • klasa kotła
    • liczba kotłów
    • rodzaj używanego paliwa
  • imię i nazwisko albo nazwa właściciela, zarządcy budynku lub lokalu,
  • adres zamieszkania lub siedziby
  • adres budynku lub lokalu, gdzie jest zainstalowane źródło ciepła lub źródło spalania paliw
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)
  • adres e-mail właściciela lub zarządcy (opcjonalnie).

Niewypełnienie obowiązku wpisu do CEEB może skutkować karą finansową sięgającą do 5 tysięcy złotych, przy czym w praktyce straże miejskie często zaczynają od pouczeń, zanim nałożą mandaty.​

 

