CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to baza danych o źródłach ciepła i paliwach używanych do ogrzewania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, do której zgłoszenie mają obowiązek składać właściciele domów i lokali wolnostojących oraz zarządcy nieruchomości wielolokalowych.

Funkcjonariusze np. strażnicy miejscy, mogą sprawdzać, czy dany lokal został ujęty w rejestrze.

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, pocztą lub przez internet.​

Kontrole CEEB w całej Polsce. Ryzyko wysokiej kary za brak wpisu

Aby dopełnić formalności, trzeba podać podstawowe informacje o budynku:

adres

rodzaj (jednorodzinny, wielorodzinny czy zbiorowego zamieszkania)

liczba lokali - dotyczy budynków wielorodzinnych i zbiorowego zamieszkania

informacja o źródłach ciepła: rodzaj liczba

jeśli w budynku jest kocioł lub kotły na paliwo stałe: klasa kotła liczba kotłów rodzaj używanego paliwa

imię i nazwisko albo nazwa właściciela, zarządcy budynku lub lokalu,

adres zamieszkania lub siedziby

adres budynku lub lokalu, gdzie jest zainstalowane źródło ciepła lub źródło spalania paliw

numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)

adres e-mail właściciela lub zarządcy (opcjonalnie).

Niewypełnienie obowiązku wpisu do CEEB może skutkować karą finansową sięgającą do 5 tysięcy złotych, przy czym w praktyce straże miejskie często zaczynają od pouczeń, zanim nałożą mandaty.​

