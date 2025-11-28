Wszczęto poszukiwania listem gończym za 41-letnim Jewhenijem Iwanowem i 39-letnim Ołeksandrem Kononowem - przekazał w piątek rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Rzecznik PK przypomniał, że w czwartek sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych o akty dywersji na infrastrukturę kolejową.

Dodał, że "na tej podstawie prokurator wszczął poszukiwania listem gończym" za 41-letnim Jewhenijem Iwanowem i 39-letnim Ołeksandrem Kononowem. Nowak dodał, że realizacja poszukiwań została zlecona Komendzie Stołecznej Policji.

Mężczyźni są podejrzani o dokonanie aktów o charakterze terrorystycznym na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Polsce. Grozi im za to dożywocie.

Do aktów dywersji na kolei doszło w dniach 15-16 listopada na trasie Warszawa - Dorohusk. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa linii kolejowych i węzłów komunikacyjnych, na polskiej kolei ruszyła operacja "Horyzont", w którą zaangażowano ok. 10 tys. żołnierzy z różnych rodzajów wojsk – w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, a także wojsk inżynieryjnych czy dronowych.

Oprócz operacji "Horyzont" wszczęto również akcję policyjną pod kryptonimem Tor. Okoliczności incydentów na kolei we współpracy ze śledczymi ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.

