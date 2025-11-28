Donald Trump uderza w Joe Bidea. Anulował większość jego rozporządzeń

"Jakikolwiek dokument podpisany przez Śpiącego Joe Bidena z autopenem (urządzenie powielające podpisy - red.), których było około 92 proc., nie będzie ani ważny, ani skuteczny" - stwierdził Donald Trump na platformie Truth Social.

We wrześniu Trump zaprezentował aleję portretów prezydentów USA w Białym Domu. Zamiast fotografii Bidena umieścił tam zdjęcie urządzenia do podpisów. Podczas kampanii republikanin często sugerował, że Biden w rzeczywistości nie podejmował decyzji samodzielnie.

W ten sposób Trump poddaje w wątpliwość ważność ułaskawień i innych dokumentów, które podpisywał Biden. Sprawa trafiła też do Izby Reprezentantów, której Komisja Nadzoru i Reform Rządowych badała wykorzystanie automatycznego pióra w czasach administracji Joe Bidena.

Donald Trump sugeruje oskarżenie Joe Bidena

"Używanie autopenu bez wyraźnej zgody prezydenta Stanów Zjednoczonych jest zabronione. Skrajni lewicowi szaleńcy, którzy otaczali Bidena wokół pięknego biurka Resolute w Gabinecie Owalnym, odebrali mu prezydenturę" - dodał Trump w internetowym wpisie.

"Niniejszym anuluję wszystkie rozporządzenia wykonawcze i wszystko inne, co nie zostało bezpośrednio podpisane przez nieuczciwego Joe Bidena, ponieważ osoby obsługujące autopen działały nielegalnie. Joe Biden nie był zaangażowany w proces (z wykorzystaniem - red.) autopenu, a jeśli mówi, że był, zostanie oskarżony o krzywoprzysięstwo. Dziękuję za uwagę!" - ogłosił prezydent.

