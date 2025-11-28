Andrzejki (Wieczór św. Andrzeja), zwane też ostatkami, obchodzone są w Polsce już od XVI wieku. Dawniej była to noc wróżb panieńskich, dziś stała się okazją do wspólnej zabawy w gronie rodziny i znajomych.

Andrzejkowe zwyczaje a wiara. Dlaczego budzą wątpliwości?

Nadchodzące andrzejki to wieczór znany przede wszystkim z wróżb i rozmaitych zabaw, które od pokoleń organizuje się w domach, a nawet w szkołach czy miejscach pracy. Lanie wosku, ustawianie butów czy losowanie karteczek z imionami to tradycje, które wielu osobom kojarzą się z beztroską rozrywką i elementem folkloru. Jednak dla osób wierzących pojawia się pytanie, czy takie praktyki to tylko niewinne zabawy, czy może jednak coś więcej.

Z perspektywy Kościoła katolickiego, wróżby, nawet traktowane z przymrużeniem oka, mogą być postrzegane jako niezgodne z wiarą i prowadzące do przywiązania wagi do zabobonów.

Opinia Kościoła. Odpowiedź tkwi w przykazaniach

Wszelkie elementy okultystyczne, a także praktyki mające na celu przewidywanie przyszłości, są w nauczaniu Kościoła katolickiego uznawane za naruszenie pierwszego przykazania Dekalogu: "Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną". Zakłada ono, że człowiek nie powinien nadawać czci żadnym innym mocom ani przypisywać szczególnej sprawczości czemuś, co nie jest Bogiem.

Nauczanie Kościoła podkreśla, że tego typu działania wpisują się w kategorię zabobonów i nie powinny być przez katolików praktykowane. Wskazuje na to również Pismo Święte, m.in. fragment: "Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rad, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan" (Kpł 19,31).

Jak świętować andrzejki zgodnie z wiarą?

Nie oznacza to jednak, że należy całkowicie zrezygnować ze spotkań rodzinnych czy integracji w gronie znajomych w czasie ostatków. Przede wszystkim istotne jest unikanie praktyk o charakterze okultystycznym.

Andrzejki mogą być doskonałą okazją do wspólnego spędzenia czasu. Zamiast wróżb można postawić na zabawy, które integrują uczestników, rozwijają kreatywność lub wzmacniają więzi rodzinne i przyjacielskie, a także zawierają w sobie wartości katolickie. Dobrym pomysłem może być wspólna kolacja, połączona na przykład z grami planszowymi.

