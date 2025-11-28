Ceny paliwa na stacjach powinny spadać od początku grudnia - przewidują analitycy portalu e-petrol.pl. Jak podano, litr benzyny Pb98 będzie kosztować od 6,59 do 6,71 zł, Pb95 między 5,82 a 5,94 zł, oleju w przedziale 6,22-6,34 zł, a autogazu między 2,62 a 2,68 zł.

Portal zwraca uwagę, że w ostatnich dniach listopada na polskich stacjach paliw wyraźnie drożał olej napędowy, którego cena wzrosła w ciągu tygodnia o 14 groszy. Jest to też najwyższy poziom od ponad 10 miesięcy - podkreślono.

Ceny paliw na stacjach w grudniu. Prognozy analityków ucieszą kierowców

"Więcej za tankowanie płacą też kierowcy samochodów z instalacją LPG, a ze zwyżkowej tendencji wyłamała się jedynie benzyna. Na początku grudnia z obniżek na stacjach powinni się już jednak cieszyć wszyscy tankujący" - podali analitycy.

Zaznaczono, że duży wzrost cen na rynku diesla i niewielka obniżka detalicznych notowań 95-oktanowej benzyny E10 powodują, iż różnica w cenie tych paliw sięga 39 groszy. "Z tak wyraźną przewagą cenową benzyny nie mieliśmy do czynienia od marca 2023 roku" - dodano.

Obecnie litr oleju napędowego kosztuje średnio 6,33 zł. Droższy o 5 groszy niż w ubiegłym tygodniu jest autogaz, za który trzeba zapłacić 2,64 zł/l. Tańsza jest jedynie benzyna; cena Pb95 spadła o 3 grosze na litrze, do 5,94 zł.

