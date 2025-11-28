Błąd w oprogramowaniu. Tysiące samolotów uziemionych

Świat

Producent samolotów Airbus poinformował o konieczności wprowadzenia pilnej aktualizacji oprogramowania w niemal połowie światowej floty maszyn typu A320. Działania, które obejmą łącznie ok. sześć tysięcy maszyn, są związane z niedawnym incydentem, kiedy silne promieniowanie słoneczne uszkodziło dane kluczowe dla funkcjonowania systemów sterowania lotem.

Przód białego samolotu Airbus A320 stojącego na płycie lotniska, z widocznymi światłami nawigacyjnymi i turbinami silników.
Wikimedia Commons/Björn Strey
Airbus informuje o wadliwym oprogramowaniu w swoich samolotach

O konieczności natychmiastowego wstrzymania lotów Airbus poinformował wszystkich klientów, którzy korzystają z wadliwego oprogramowania. Spółka zaznaczyła, że samo wycofanie z eksploatacji w celu wdrożenia aktualizacji będzie oznaczać "stosunkowo krótkie uziemienie".

 

ZOBACZ: Koniec zależności od USA. Airbus pokazał broń przyszłości UE

 

W niektórych przypadkach może okazać się, że zakres prac zostanie poszerzony. Setki samolotów mogą wymagać wymiany podzespołów, co oznacza wyłączenie ich z eksploatacji na kilka tygodni. Mimo że może się to odbić na pasażerach, celem spółki jest zwiększenie dostępności połączeń oraz komfortu podróżnych.

Pilna akcja serwisowa. Airbus wprowadzi zmiany w swoich samolotach

Decyzja Airbusa może wywołać poważne komplikacje w ruchu lotniczym. Mimo to wprowadzenie aktualizacji nie może czekać. Jak wskazano w komunikacie, na konieczność wprowadzenia zmian wskazał niedawny incydent z udziałem samolotu typu A320.

 

ZOBACZ: Lotnisko Chopina z rekordem. Dziś odprawiono 22 222 222 pasażera

 

Chodzi o sytuację z 30 października, do której doszło na pokładzie samolotu JetBlue lecącego z Cancun w Meksyku do Newark w Stanach Zjednoczonych.  Wówczas w wyniku problemów z kontrolą lotu oraz gwałtownej utraty wysokości maszyna musiała awaryjnie lądować w Tampie na Florydzie. Część pasażerów wymagała hospitalizacji.

Samolot musiał awaryjnie lądować. Przyczyną... promieniowanie słoneczne

Jak zdradziła spółka, "niedawny incydent z udziałem samolotu typu A320 ujawnił negatywne oddziaływanie promieniowania słonecznego na dane, które mają kluczowe znaczenie dla układu sterowania lotem".

 

ZOBACZ: Oto samolot przyszłości. Koniec ze standardowymi skrzydłami

 

Francuski producent szacuje, że obecnie w eksploatacji jest około 11,3 tys. samolotów z rodziny A320, w tym 6,4 tys. to podstawowe modele.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Pokojowa Nagroda Nobla dla Zełenskiego? Były laureat mówi wprost
Alicja Krause / PAP / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AIRBUS A320SAMOLOTYŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 