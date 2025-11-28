Błąd w oprogramowaniu. Tysiące samolotów uziemionych

O konieczności natychmiastowego wstrzymania lotów Airbus poinformował wszystkich klientów, którzy korzystają z wadliwego oprogramowania. Spółka zaznaczyła, że samo wycofanie z eksploatacji w celu wdrożenia aktualizacji będzie oznaczać "stosunkowo krótkie uziemienie".

ZOBACZ: Koniec zależności od USA. Airbus pokazał broń przyszłości UE

W niektórych przypadkach może okazać się, że zakres prac zostanie poszerzony. Setki samolotów mogą wymagać wymiany podzespołów, co oznacza wyłączenie ich z eksploatacji na kilka tygodni. Mimo że może się to odbić na pasażerach, celem spółki jest zwiększenie dostępności połączeń oraz komfortu podróżnych.

Pilna akcja serwisowa. Airbus wprowadzi zmiany w swoich samolotach

Decyzja Airbusa może wywołać poważne komplikacje w ruchu lotniczym. Mimo to wprowadzenie aktualizacji nie może czekać. Jak wskazano w komunikacie, na konieczność wprowadzenia zmian wskazał niedawny incydent z udziałem samolotu typu A320.

ZOBACZ: Lotnisko Chopina z rekordem. Dziś odprawiono 22 222 222 pasażera

Chodzi o sytuację z 30 października, do której doszło na pokładzie samolotu JetBlue lecącego z Cancun w Meksyku do Newark w Stanach Zjednoczonych. Wówczas w wyniku problemów z kontrolą lotu oraz gwałtownej utraty wysokości maszyna musiała awaryjnie lądować w Tampie na Florydzie. Część pasażerów wymagała hospitalizacji.

Samolot musiał awaryjnie lądować. Przyczyną... promieniowanie słoneczne

Jak zdradziła spółka, "niedawny incydent z udziałem samolotu typu A320 ujawnił negatywne oddziaływanie promieniowania słonecznego na dane, które mają kluczowe znaczenie dla układu sterowania lotem".

ZOBACZ: Oto samolot przyszłości. Koniec ze standardowymi skrzydłami

Francuski producent szacuje, że obecnie w eksploatacji jest około 11,3 tys. samolotów z rodziny A320, w tym 6,4 tys. to podstawowe modele.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni