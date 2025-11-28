Adam Bodnar w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
Czy po decyzji TSUE Polska powinna uznawać małżeństwa jednopłciowe? Co dalej z rozliczeniami i jak przyszłość czeka Zbigniewa Ziobrę? W programie "Gość Wydarzeń" Marcin Fijołek porozmawia z byłym ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem.
Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz w portalach Interia i polsatnews.pl.
Wcześniejsze odcinki programu "Gość Wydarzeń" możesz zobaczyć TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej