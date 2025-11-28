Adam Bodnar w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

Czy po decyzji TSUE Polska powinna uznawać małżeństwa jednopłciowe? Co dalej z rozliczeniami i jak przyszłość czeka Zbigniewa Ziobrę? W programie "Gość Wydarzeń" Marcin Fijołek porozmawia z byłym ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem.

Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz w portalach Interia i polsatnews.pl.

 

Wcześniejsze odcinki programu "Gość Wydarzeń" możesz zobaczyć TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Polska nie jest wiarygodna". Były szef MSZ o decyzjach Nawrockiego
jk / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ADAM BODNARPOLSKAROZLICZENIATSUEWYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 