Tramwaj uderzył w kamienicę w Szczecinie. Są poszkodowani

Na skrzyżowaniu ul. Parkowej i ul. Dubois w Szczecinie tramwaj wypadł z torów, a następnie uderzył w budynek.

- Około godziny 10 strażacy zadysponowani na ulicę Parkową. Doszło tam do wykolejenia tramwaju, który następnie uderzył w kamienicę - przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

- Pojazdem podróżowało siedem osób, w wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane - dodał.

Tramwaj linii 11 jechał w kierunku centrum miasta. Jak przekazał reporter Polsat News, na miejscu wypadku obecny jest nadzór budowalny, który zbada stan budynku. W wyniku uderzenia została zniszczona elewacja kamienicy oraz wybita została witryna sklepowa.

Ruch na tym odcinku trasy został wstrzymany. Działa komunikacja zastępcza. Tramwaj za pomocą dźwigu udało się już usunąć z miejsca zdarzenia.

Przyczyny wykolejenia nie są jeszcze znane. Na miejscu działa pięć zastępów straży pożarnej. Wciąż nie wiadomo czy dziś będzie wznowiony ruch tramwajowy na tej linii.

