Czwartek jest pierwszym z serii spokojniejszych pogodowo dni. Rano wciąż odnotowywano słabe opady śniegu, głównie na południowym zachodzie i w centrum, jednak na północy z czasem trzeba się liczyć z samym deszczem. Kolejne dni będą pochmurne, ale zdecydowanie spokojniejsze.

Zima nie pozwoli o sobie zapomnieć po zmroku

Wschodnia część Polski wciąż pozostaje pod wpływem niżu znad północno-zachodniej Rosji, jednak już na zachodzie odczuwalny jest wpływ wyżów nadciągających z zachodu. Z czasem ich wpływ na pogodę w naszym kraju wzrośnie, co oznacza jednocześnie mniej opadów, ale też powrót silnych mrozów - miejscami dwucyfrowych.

Tak będzie w nocy z czwartku na piątek. Według prognozy udostępnionej przez Marka Gołkowskiego, synoptyka Albedo, z którego prognoz korzysta Polsat News, Po zachodzie słońca w Krakowie może być -10 stopni Celsjusza.

W Zakopanem termometry pokażą około -9 stopni, a kilkustopniowego mrozu można się spodziewać w większości kraju. Jedynie na północnym zachodzie możliwe będzie kilka stopni powyżej zera.

Albedo-Polsat News Synoptycy ostrzegają przed powrotem silnych mrozów, miejscami będzie -10 stopni Celsjusza

Znaczne różnice temperatur między nocą a dniem to coś, z czym przez najbliższy czas będziemy musieli się pogodzić. Według najnowszych prognoz silne mrozy będą wracać przez kilka kolejnych nocy.

WXCHARTS Mroźne noce utrzymają się w Polsce do połowy przyszłego tygodnia

Noc z piątku na sobotę również może przynieść lokalne dwucyfrowe mrozy. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej -10 stopni zanotujemy wtedy na terenach podgórskich, zaś w większości Polski mróz wyniesie od -7 do -2 stopni.

Mrozy dochodzące do około -9 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i na terenach podgórskich utrzymają się przez dłuższy okres. Możliwe, że sytuacja poprawi się w połowie przyszłego tygodnia.

Kiedy przyjdą cieplejsze noce? Zmiana w przyszłym tygodniu

Jeśli spełnią się najnowsze prognozy IMGW, to cieplejsza od nadchodzących powinna być noc z wtorku na środę. Wówczas w południowo-wschodniej Polsce powinien wystąpić maksymalnie dwustopniowy mróz, podczas gdy w centrum będzie koło zera, zaś na północnym zachodzie do czterech stopni na plusie.

Tego typu wartości powinny się utrzymać w drugiej połowie przyszłego tygodnia, co może oznaczać łagodniejsze noce, ale też bardziej zróżnicowaną pogodę za dnia. Wówczas mogą wrócić słabe opady mieszane deszczu ze śniegiem.

Albedo-Polsat News Prognoza pogody na najbliższe dni, miejscami wciąż będzie mroźnie

Możliwe, że tego typu nieco cieplejsza aura utrzyma się mniej więcej do połowy grudnia. Lokalnie wciąż może panować lekki mróz, nie można też wykluczyć kolejnych opadów deszczu ze śniegiem i śniegu.

