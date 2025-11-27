Prezydent przekazał, że rozstrzygnął kwestię 13 ustaw, a kolejne 25 czeka na jego podpis. - Chcę jasno powiedzieć, że korzystam z prawa weta wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego interes obywateli, przejrzystość prawa oraz stabilność państwa. To obywatele powierzyli mi tę prerogatywę, wybierając mnie w wyborach powszechnych - przekazał prezydent.

Wyższy CIT dla banków z podpisem prezydenta. "Osiągnęły ponadprzeciętne zyski"

Wśród ustaw, które podpisał prezydent najważniejsza dotyczy zwiększenia stawki podatki CIT dla banków. W rezultacie w przyszłym roku banki jednokrotnie zapłacą 30 proc. podatku od przychodów spółek. W 2027 r. stawka spadnie do 26 proc., a w kolejnych latach stawka CIT dla sektora bankowego będzie utrzymywana na poziomie 23 proc.

Wzrost przychodów z CIT dla banków to pomysł ministra finansów Andrzeja Domańskiego na zwiększenie przychodów w przyszłym roku, w którym finanse państwa będą szczególnie obciążone zbrojeniami. Podpis prezydenta umożliwi więc realizację przyszłorocznego budżetu.

- Nie może być tak, że obciążenia podatkowe ponosi statystyczny obywatel lub niewielkie przedsiębiorstwo, podczas gdy korporacje zagraniczne albo duże instytucje finansowe uzyskują rekordowe zyski. - powiedział prezydent.

- W ostatnich latach banki osiągnęły ponadprzeciętne zyski. Uznałem więc, że zasadne jest skierowanie większej części tych zysków na rzecz państwa, szczególnie w obliczu rosnących potrzeb, między innymi związanych z finansowaniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i rozbudowy naszych sił zbrojnych - przekazał Karol Nawrocki.

Druga z podpisanych ustaw, której prezydent poświęcił szczególną uwagę, jest nowelizacja prawa o ruchu drogowym. - To dobry kierunek, który podnosi poziom bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez zabezpieczenie najmłodszych uczestników ruchu drogowego, wprowadzenie okresu próbnego dla nowych kierowców czy podwyższeniem kar dla piratów drogowych - ocenił prezydent.

Nowelizacja zaostrza kary dla osób kierujących pojazdami pomimo nałożonego przez sąd zakazu i zasady redukcji punktów karnych. Ponadto kierowcy, którzy przekroczyli prędkość więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym będą mieli zatrzymywane prawo jazdy. Akt umożliwi także uzyskiwanie prawa jazdy kat. B przez osoby, które skończyły 17 lat. Nakłada także na osoby poniżej 16. roku życia poruszające się na hulajnogach obowiązek noszenia kasku.

11 podpisów i dwa weta. Prezydent przeciw zmianom w fundacjach rodzinnych

Z wetem prezydenta spotkała się nowelizacja ustawy regulującej funkcjonowanie fundacji rodzinnych. Rząd chciał obniżyć atrakcyjność jednego z mechanizmów wykorzystywanych do optymalizacji podatkowych. W ocenie prezydenta ich wprowadzenie w polski porządku prawnym, a następnie wycofywanie części ich właściwości jest nieuczciwe wobec obywateli.



- Nowelizacja wprowadzała po niespełna dwóch latach niekorzystne zmiany w opodatkowaniu już założonych fundacji, do których rodziny przekazały swoje aktywa. To naruszenie zasady zaufania do państwa, którego jedynym powodem był fatalny stan finansów publicznych. Celem państwa powinno być ściganie nieuczciwych podmiotów wyłudzających VAT i omijających podatki, a nie atak na rodzinne fundacje - poinformował prezydent.

Krytycznie do tej decyzji odniósł się Andrzej Domański. "Umową miało być podobno wspieranie przedsiębiorczości - a nie tolerowanie luk, które dziś pozwalają omijać podatki. Podatki, z których finansujemy wojsko, policję, szkoły, kluczowe inwestycje. Wstyd" - przekazał minister finansów.

Weto nowelizacji ustawy o fundacjach rodzinnych została negatywnie przyjęta także przez Adriana Zandberga z Razem. "Prezydent mówi: jak ktoś zrobi dziurę w systemie podatkowym i obieca bogatym cwaniakom, że będą z niej korzystać przez lata, to nie wolno tego zmienić. Prezent dla przekręciarzy, kosztem uczciwych ludzi" - napisał Zandberg w serwisie X.

Karol Nawrocki zawetował także nowelizację ordynacji wyborczej, dzięki której wygodniejsze miało być głosowanie korespondencyjne. Sprzeciw prezydenta wzbudziła procedura nierejestrowanego wysyłania za granicę pakietów wyborczych.



- W obecnym świecie, w którym zagrożenia hybrydowe i ingerencje w proces wyborczy są realne, brak pełnej kontroli nad procesem głosowania jest poważnym i niedopuszczalnym ryzykiem, którego nie możemy podjąć - uzasadnił swoją decyzję prezydent.

- Poważne wątpliwości budzi także brak zapewnienia tajności głosowania poza lokalem wyborczym. Nie ma gwarancji, że wyborca oddaje głos samodzielnie, bez nacisków osób trzecich - dodał.

W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent zwrócił się także bezpośrednio do Donalda Tuska. Nawrocki zachęcił premiera do tego, by rządowe ustawy były konsultowane z Pałacem Prezydenckim już na wczesnym etapie prac, tak aby uniknąć wet. - Rozmawiajmy o sprawach Polaków w sposób merytoryczny, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość naszej ojczyzny - zaapelował Nawrocki.

