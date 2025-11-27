Do tragicznego wypadku doszło w okolicach Wągrowca (woj. wielkopolskie). Karetka pogotowia uderzyła w drzewo. Na miejscu dwukrotnie lądował śmigłowiec LPR, po to by pomóc kierowcy pojazdu, który znajdował się w stanie krytycznym, a następnie przetransportować pasażerów karetki do szpitali w Wągrowcu i Bydgoszczy - dowiedział się Polsat News.

Policja przekazała Polsat News, że z niewiadomych przyczyn 67-letni kierowca karetki uderzył drzewo. Akcję ratunkową rozpoczęto bardzo szybko. Niestety, mimo podjętych działań resuscytacyjnych, nie udało się uratować jego życia.

Tragedia w Wielkopolsce. Kierowca karetki uderzył w drzewo, nie przeżył

Karetką podróżował 67-latek, dwóch pasażerów - ponad 90- i 60-letnia kobieta oraz drugi ratownik. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, pasażerki to najpewniej matka z córką, które miały trafić do pobliskiego szpitala.

Wiadomo, że na miejscu cały czas panują trudne warunki drogowe. Nie wiemy natomiast jeszcze, co było przyczyną wypadku. Droga krajowa nr 251 jest cały czas zablokowana.

Pierwsze informacje przekazane przez obecną na miejscu straż pożarną mówią, że życie pozostałych pasażerów nie jest zagrożone. Czwarta osoba biorąca udział w wypadku, a więc drugi ratownik, skarżył się na lekki ból głowy.

Na miejscu cały czas pracują strażacy. Policja zorganizowała objazdy i przekazała, że zakończono pracę pod nadzorem prokuratury.

