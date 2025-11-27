Do zatrzymania doszło na polsko-litewskiej granicy na przejściu w Budzisku. Funkcjonariusze celno-skarbowi skontrolowali ciężarówkę na gruzińskich numerach rejestracyjnych, którą kierował 40-letni obywatel Azerbejdżanu.



Z dokumentów wynikało, że pojazd transportuje skrzynki z natką pietruszki. Służby postanowiły sprawdzić pojazd szczegółowo. Ciężarówkę przeskanowano RTG, a następnie dokonali rewizji ładunku.



Wyszkolony pies służbowy rasy owczarek belgijski - Hera - wykrył specjalnie przygotowane, drewniane spody skrzynek. W ich wnętrzu znajdowały się paczki papierosów. Łącznie zabezpieczono prawie 50 tys. paczek kontrabandy pochodzącej z Białorusi.

Celnicy wykryli ogromną kontrabandę. Chodziło o przemyt papierosów

Kierowca usłyszał zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Za udział w przemycie stanie przed sądem. Grozi mu może wysoka grzywna lub kara pozbawienia wolności do pięciu lat.



Jak informuje KAS, to czwarta w ostatnich miesiącach próba przewiezienia papierosów przez przejście w Budzisku z wykorzystaniem warzyw. Wcześniej funkcjonariusze udaremnili trzy podobne transporty - dwa ukryte w cebuli i jeden w marchwi.

Granica z Litwą jest wewnętrzną granicą Unii Europejskiej, to właśnie tam najczęściej wykrywane są duże partie nielegalnie przewożonych papierosów.



Podlaska KAS podkreśla, że walka z przemytem jest prowadzona nieustannie, a kontrole będą trwały.

