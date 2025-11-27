Celnicy wykryli ogromną kontrabandę. Transport natki pietruszki skrywał drugie dno

Polska

Na przejściu granicznym w Budzisku celnicy wykryli przemyt papierosów. Kontrabanda była ukryta w ciężarówce wiozącej natkę pietruszki. Towar miał trafić do Polski z Litwy. Szacunkowa wartość przejętych papierosów z białoruską akcyzą przekracza 850 tys. zł.

Celnik w odblaskowej kamizelce i rękawiczkach przegląda zawartość drewnianej skrzynki.
KAS
Celnicy wykryli ogromną kontrabandę. Chodziło o przemyt papierosów

Do zatrzymania doszło na polsko-litewskiej granicy na przejściu w Budzisku. Funkcjonariusze celno-skarbowi skontrolowali ciężarówkę na gruzińskich numerach rejestracyjnych, którą kierował 40-letni obywatel Azerbejdżanu.


Z dokumentów wynikało, że pojazd transportuje skrzynki z natką pietruszki. Służby postanowiły sprawdzić pojazd szczegółowo. Ciężarówkę przeskanowano RTG, a następnie dokonali rewizji ładunku.


Wyszkolony pies służbowy rasy owczarek belgijski - Hera - wykrył specjalnie przygotowane, drewniane spody skrzynek. W ich wnętrzu znajdowały się paczki papierosów. Łącznie zabezpieczono prawie 50 tys. paczek kontrabandy pochodzącej z Białorusi.

Celnicy wykryli ogromną kontrabandę. Chodziło o przemyt papierosów

Kierowca usłyszał zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Za udział w przemycie stanie przed sądem. Grozi mu może wysoka grzywna lub kara pozbawienia wolności do pięciu lat.


Jak informuje KAS, to czwarta w ostatnich miesiącach próba przewiezienia papierosów przez przejście w Budzisku z wykorzystaniem warzyw. Wcześniej funkcjonariusze udaremnili trzy podobne transporty - dwa ukryte w cebuli i jeden w marchwi.

 

ZOBACZ: Tragiczny wpadek karetki pogotowia. Nie żyje kierowca


Granica z Litwą jest wewnętrzną granicą Unii Europejskiej, to właśnie tam najczęściej wykrywane są duże partie nielegalnie przewożonych papierosów.


Podlaska KAS podkreśla, że walka z przemytem jest prowadzona nieustannie, a kontrole będą trwały.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Marszałkowskie weto". Czarzasty przyznaje: Nie ma takiej instytucji
Michał Blus / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BIAŁORUŚBUDZISKOCELNICYCIĘŻARÓWKAGRANICA POLSKO-LITEWSKAKONTRABANDAPIETRUSZKAPOLSKAPRZEMYT PAPIEROSÓW

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 