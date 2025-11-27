Brawurowa ucieczka z więzienia we Francji. Trwa obława

Uciekinierzy to mężczyźni w wieku 19 i 32 lat. Młodszy odbywał karę za handel narkotykami, którą sąd wymierzył mu w tzw. trybie natychmiastowym w 2024 r.

Jego starszy kompan przebywał w więzieniu od kwietnia 2023 r. Został skazany w sprawie dotyczącej przemocy domowej i gróźb wobec swojej partnerki.

Z ustaleń opublikowanych przez francuskie media wynika, że zdołali przeciąć kraty.

Francja. Przeludnione więzienia. Ucieczka dwóch osadzonych

Agencja AFP zauważyła, że władze tego więzienia informowały wcześniej ministerstwo sprawiedliwości, że w związku z przeludnieniem tego zakładu penitencjarnego, znacznie pogorszył się tam poziom zabezpieczeń.

W więzieniu w Dijon przebywa 311 osadzonych na 180 miejsc, czyli poziom obłożenia wynosi 172 proc.

Dyrektorzy więzień zarzucili resortowi sprawiedliwości, że skupił wszystkie swoje wysiłki na zakładach karnych, w których osadzeni są handlarze narkotykami, ze szkodą dla sytuacji w innych więzieniach.

Według lipcowego raportu Rady Europy, Francja - obok Cypru i Słowenii - jest jednym z państw, w których więzienia są najbardziej przepełnione w całej Unii Europejskiej.

