Dobra wiadomość dla miłośników dalekich podniebnych podróży. Już 5 grudnia samoloty węgierskich linii lotniczych Wizz Air wystartują w zupełnie nowym, popularnym wśród zagranicznych turystów kierunku.

Z Wrocławia prosto na Wyspy Kanaryjskie. Nowa oferta Wizz Air już w grudniu

Podróż na Gran Canarię - hiszpańską perłę kulturową należącą do archipelagu Wysp Kanaryjskich - będzie możliwa już wkrótce. Jak wynika z rozkładu lotów wrocławskiego lotniska, od grudnia Wizz Air będzie jedynym przewoźnikiem oferującym loty z Wrocławia na Gran Canarię.

Jak czytamy na stronie internetowej przewoźnika, ceny biletów na podróż z Wrocławia na Gran Canarię zaczynają się od 269 zł.

Oprócz malowniczej hiszpańskiej wyspy, linie lotnicze Wizz Air uruchomią w nadchodzących miesiącach kilka innych atrakcyjnych turystycznie połączeń. Przedstawiciele firmy przypomnieli, że w przyszłym pasażerowie lecący z Wrocławia będą mieli do wyboru pięć nowych kierunków.

Od stycznia będzie można polecieć do Katanii na Sycylii, od lipca do Ochrydy w Macedonii Północnej, do Warny w Bułgarii i Keflaviku na Islandii, a od października - do Dortmundu w Niemczech.

Począwszy od 2004 roku Wizz Air ugruntował sobie pozycję jednego z największych przewoźników lotniczych działających w Polsce. Linia sukcesywnie rozszerza swoją działalność o nowe połączenia i dysponuje flotą 244 samolotów Airbus A320 i A321.

Warto zaznaczyć, że lotnisko we Wrocławiu, z którego będą odbywać się loty na Gran Canarię, od końca października jest nieczynne z powodu trwającego tam remontu. Wszelkie połączenia ruszą ponownie 5 grudnia.

