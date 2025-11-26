Jest kilka momentów w roku, w których przejście na emeryturę jest bardziej opłacalne. Warto o tym pamiętać, ponieważ niewłaściwy wybór może mieć negatywny wpływ na wysokość świadczenia.

Kiedy przejść na emeryturę? Unikaj okresu wiosennego

Jeśli chodzi o najlepszy miesiąc na zakończenie pracy, to najczęściej wskazuje się na lipiec. Powód jest prosty. W czerwcu dochodzi do waloryzacji składek na kontach i subkontach ubezpieczonych w ZUS. Dla przykładu, w 2025 r. w przypadku kont zgromadzone środki wzrosły o 14,41 proc., a subkont o 9,49 proc. W ten sposób stan kont obywateli wzrósł łącznie o ponad 566 mld zł.

Co w praktyce oznaczają te liczby? Serwis Interia Biznes szacuje, że 60-latka, która zgromadziła 500 tys. zł i chce przerwać aktywność zawodową w czerwcu, otrzyma miesięcznie ponad 270 zł mniej, niż gdyby zrobiła to w lipcu. Przykładowy 70-latek, który zebrał 600 tys. zł i o świadczenie zawnioskuje w lipcu, a nie czerwcu, zyska niemal 500 zł.

ZOBACZ: Minimalna emerytura bez lat pracy? W tym przypadku ZUS wypłaci pieniądze

Innym terminem, który może okazać się korzystny, jest luty. Jak zwraca uwagę serwis Infor, złożenie wniosku w tym miesiącu sprawia, że wypłata emerytury rusza od marca, a więc dokładnie w momencie, gdy ZUS podnosi świadczenia w ramach corocznej waloryzacji. Dzięki temu pierwsza emerytura zostaje automatycznie wypłacona już po uwzględnieniu nowego wskaźnika waloryzacyjnego.

Złym wyborem z kolei jest postawienie na kwiecień lub maj. Przejście na emeryturę w czasie wiosennym oznacza, że świadczenie zostanie obliczone jeszcze według stanu konta sprzed czerwcowej waloryzacji składek.

Dwie wypłaty w miesiącu. Warto znać ten sposób

Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę na inną, istotną kwestię. Opłacalne dla seniora może być rozwiązanie umowy z pracodawcą na dzień lub dwa przed końcem miesiąca i jeszcze w tym samym miesiącu złożenie wniosku o emeryturę wraz z przedstawieniem świadectwa pracy. W takim przypadku emeryt otrzyma zarówno pensję z ostatniego miejsca zatrudnienia, jak i pełne świadczenie wyliczone przez ZUS.

ZOBACZ: Nadzieja dla seniorów. Ogromna podwyżka renty wdowiej

Jeśli ktoś osiągnie odpowiedni wiek, ale uzna, że chce zarobkować dalej, może na tym finansowo skorzystać. Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że każdy przepracowany rok to o kilkanaście proc. wyższa emerytura.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl