"Policja w Hongkongu aresztowała trzech mężczyzn w związku z pożarem pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci" - przekazała agencja Reuters.

Władze miasta zapowiedziały, że śledztwo wyjaśniające przyczyny tragedii obejmie zbadanie zaniedbań budowlanych.

"Śledczy będą badać między innymi, czy materiały użyte do budowy ścian zewnętrznych wieżowców spełniały normy odporności ogniowej, ponieważ szybkie rozprzestrzenianie się ognia było niezwykłe" - przekazała agencja Associated Press.

Tragiczny pożar w Hongkongu. Dziesiątki ofiar ognia w Wang Fuk Court

W pożarze budynków Wang Fuk Court w Hongkongu zginęło co najmniej 36 osób. Liczba zaginionych szacowana jest na 279. "Kolejne 29 osób trafiło do szpitala, a siedem z nich jest w stanie krytycznym" - podał South China Morning Post.

Aktualnie za najbardziej prawdopodobną przyczynę uznaje się zaprószenie ognia podczas prac budowlanych lub zaniedbania podczas remontów. "Osiem bloków mieszkalnych na osiedlu od lipca 2024 r. było w trakcie remontu" - poinformował dziennik.

Ogień rozprzestrzenił się po skonstruowanych z bambusa rusztowaniach, proces przyśpieszyły także styropianowe materiały budowlane znajdujące się w budynkach.

Bliskie sąsiedztwo budynków doprowadziło do tego, że pożar zajął równocześnie siedem z ośmiu wieży kompleks Wang Fuk Court. Żywioł próbowało opanować około 800 strażaków. Wśród nich także są ofiary.



W budynkach znajdowało się blisko 2 tys. mieszkań, w których żyje około 4,7 tys. osób. Wszyscy oni wraz z kolejnymi tysiącami mieszkańców okolicznych budynków zostali ewakuowani.

