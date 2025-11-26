Według oskarżycieli Martin Vizcarra jako gubernator regionu Moquegua w latach 2011-2014 przyjął od firm budowlanych łapówki w wysokości 676 tys. dolarów w zamian za kontrakty na roboty publiczne.

Peru. Były prezydent skazany na 14 lat więzienia

W trakcie procesu, który rozpoczął się w październiku, Vizcarra zaprzeczał zarzutom i twierdził, że padł ofiarą prześladowań politycznych.

Starszy brat skazanego, Mario Vizcarra, zamierza startować w wyborach prezydenckich w kwietniu 2026 r. z ramienia partii Przede Wszystkim Peru, w której jednym z głównych doradców jest Martin Vizcarra.

ZOBACZ: Zwrot ws. Sarkozy'ego. Były prezydent wyszedł na wolność

Trzech innych byłych prezydentów Peru już przebywa w więzieniu - Alejandro Toledo (2001-2006) i Ollanta Humala (2011-2016) - za korupcję zaś Pedro Castillo (2021-202) - za próbę puczu.

Martin Vizcarra nie jest jedynym byłym przywódcą państwa, który ostatnio usłyszał wyrok.

Francja. Sąd podtrzymuje wyrok dla Nicolasa Sarkozy'ego

Francuski Sąd Kasacyjny utrzymał w środę wyrok skazujący byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego w tzw. aferze Bygmaliona, dotyczącej finansowania kampanii wyborczej w 2012 roku. Jest to druga sprawa karna, w której Sarkozy przeszedł wszystkie instancje sądowe we Francji.

Wyrok w tej sprawie Sarkozy otrzymał w 2024 roku w drugiej instancji. Z orzeczonej wtedy kary roku więzienia sześć miesięcy to kara w zawieszeniu. Sąd Kasacyjny nie oceniał sprawy merytorycznie, a jedynie badał, czy tamten wyrok został wydany zgodnie z prawem.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni