Do środowej strzelaniny doszło około 20:30 naszego czasu, nieopodal stacji metra Farragut North, położonej przecznicę od Białego Domu. Dziennikarzom pracującym na terenie Białego Domu polecono schronienie się w środku. Sama rezydencja lidera USA została zamknięta.

Strzały w pobliżu Białego Domu. Trump o sprawcy: Zwierzę zapłaci wysoką cenę

W chwili strzelaniny Donald Trump przebywał na Florydzie, przed obchodami Święta Dziękczynienia, a wiceprezydent J. D. Vance w stanie Kentucky. Amerykańskie władze potwierdziły, iż prezydent Stanów Zjednoczonych został poinformowany o zdarzeniu.

Sam Trump podał, że ranni mundurowi są w krytycznym stanie i przebywają w różnych szpitalach, a sprawca strzelaniny, którego określił słowem "zwierzę", w ciężkim. "Niezależnie od tego zapłaci bardzo wysoką cenę" - zapowiedział.

Jak dodał na platformie Truth Social, "niech Bóg błogosławi naszą wielką Gwardię Narodową i całe nasze wojsko oraz organy ścigania". "To naprawdę wielcy ludzie. Ja, jako prezydent Stanów Zjednoczonych i wszyscy związani z Urzędem Prezydenta, jestem z wami" - zapewnił.

- Biały Dom jest świadomy tej tragicznej sytuacji i aktywnie ją monitoruje – powiedziała z kolei Karoline Leavitt, rzeczniczka administracji prezydenta, cytowana przez CNN.

Strzelanina koło Białego Domu. Lotnisko w Waszyngtonie było zamknięte

Ulice w pobliżu Białego Domu zostały odgrodzone policyjnymi taśmami. Obecne są tam dziesiątki policjantów, strażaków oraz żołnierzy. Ponadto nad Waszyngtonem lata policyjny helikopter.

Komunikat wydała także amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa, w którym czytaliśmy, że "odloty z lotniska im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie są wstrzymane ze względów bezpieczeństwa". Obecnie port pracuje normalnie.

Reuters przytacza relację 43-letniej Stacey Walters, która jechała taksówką blisko miejsca strzelaniny. Usłyszała wówczas dwa głośne huki, krzyki "Pomocy!", a później zobaczyła uciekających ludzi i agentów Secret Service ścigających osobę w bluzie z kapturem.

Żołnierze Gwardii Narodowej w Waszyngtonie są na polecenie Trumpa

Okoliczności strzelaniny na razie nie są jasne. Dyrektor FBI Kash Patel zapewnił, iż kierowana przez niego instytucja zaangażowała się w śledztwo. Obecność na miejscu agentów federalnych potwierdza również prokurator generalna Pam Bondi.

CNN zauważa, że żołnierze Gwardii Narodowej, w gronie których byli ranni mundurowi, przebywają w Waszyngtonie na polecenie Donalda Trumpa, w ramach działań mających zwalczyć przestępczość w stolicy USA.

Artykuł jest aktualizowany.

wka / polsatnews.pl / PAP