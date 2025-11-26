Śledczy wykazali, że wspomniane produkty farmaceutyczne trafiały do klientów w całej Polsce, a nawet i za granicą. Osoby zaangażowane w proceder stworzyły własną markę, znaki handlowe i opakowania z hologramami oraz kodami QR.

Śląskim funkcjonariuszom udało się przechwycić znaczne ilości lekarstw sprzedawanych przez oszustów. W mieszkaniach sprawców znaleziono zaś kilkaset tysięcy złotych w gotówce.

Handlarze podrabianych leków zatrzymani. Śledztwo trwa

Jak opisywali policjanci, grupę handlującą podrabianymi farmaceutykami udało się rozbić w wyniku działań operacyjno-rozpoznawczych. Prowadzący śledztwo uzyskali materiał dowodowy, który w połowie listopada umożliwił zatrzymanie siedmiu kolejnych osób na terenie kilku województw.

Funkcjonariusze przeszukali również mieszkania i samochody zatrzymanych. Nie wykluczają oni również kolejnych aresztowań w związku ze sprawą.

Podczas przeszukań lokali mieszkalnych członków gangu, policjanci zabezpieczyli gotówkę w łącznej kwocie ok. 300 tys. zł., ponad 200 tys. zł na rachunkach bankowych oraz samochód o wartości 110 tys. zł.

Podrabiali i sprzedawali leki na masową skalę. Usłyszeli zarzuty

Śledczy podkreślają, że z uwagi na skalę nielegalnego procederu, do tej pory aresztowano już 20 osób, w tym osobę kierującą działaniami grupy. W Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu podejrzani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych.

Jak podała prokuratura, część podejrzanych przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Wszystkie osoby powiązane z handlem farmaceutykami mają obecnie dozór policji, zakaz kontaktów z pozostałymi podejrzanymi i zakaz wyjazdu z kraju.

Za udział w opisanym procederze podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

