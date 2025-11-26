Śnieżyce wróciły i prędko nie znikną. Wiemy, gdzie atak zimy będzie najsilniejszy
Trwa kolejny atak zimy w Polsce. W nocy śnieżyce dotarły do Dolnego Śląska i w ciągu dnia stopniowo przesuną się dalej ku centrum i na północny wschód. W niektórych miejscach nasypie ponad 20 cm śniegu, a w górach niemal dwa razy więcej.
- W środę śnieżyce przejdą przez niemal cały kraj, z prognozowanym przyrostem pokrywy do 20-25 cm, a w górach do 40 cm
- Temperatury w środę będą wahać się od -1 do 3 stopni Celsjusza w większości kraju, z możliwym mrozem w nocy w kolejnych dniach
- Zachmurzenie i opady śniegu utrzymają się w większości kraju do czwartku, z lepszą pogodą spodziewaną od piątku
Śnieg zaczął sypać na południowym zachodzie we wtorek wieczorem i opady trwały przez całą noc. W ciągu minionej doby miejscami na Dolnym Śląsku spadło około 14 cm białego puchu - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W środę spadnie jeszcze więcej śniegu, zwłaszcza w drugiej połowie dnia.
Śnieg przez cały dzień. Masa ostrzeżeń pogodowych
Od rana biało jest między innymi na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku. Tam jego pokrywa ma szansę utrzymać się dłużej, ponieważ w ciągu dnia będzie koło zera stopni. W ciągu dnia przyjdą kolejne opady, które swoim zasięgiem stopniowo obejmą coraz większą część kraju.
Wiele dróg i chodników jest zaśnieżonych, co widać na zdjęciach zamieszczonych w mediach społecznościowych, między innymi na profilu Sieć Obserwatorów Burz na Facebooku:
Śnieżyce w środę przejdą przez praktycznie cały kraj, przez tereny rozciągające się od południowego zachodu, przez centrum po północną część Polski. Do czwartku do godz. 4:00 i 6:00 na tych obszarach obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczące intensywnych opadów śniegu. Miejscami może spaść do 20-25 cm białego puchu.
Jeszcze mocniej sypnie w górach - tam przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść nawet 40 cm.
Śnieg w ciągu dnia będzie padać z różnym natężeniem. Po porannych opadach na kilka godzin się uspokoi. Około południa jednak znowu zacznie mocniej sypać. Wieczorem śnieżyce nasilą się na północy kraju, zwłaszcza w rejonie Warmii i Mazur.
W środę w większości Polski panować będzie całkowite zachmurzenie, a stosunkowo najlepszych warunków mogą się spodziewać mieszkańcy zachodniej i północno-zachodniej części kraju, gdzie powinno być w miarę sucho i przeważnie bez opadów.
W pasie ciągnącym się od Dolnego Śląska, Opolszczyznę i część Małopolski przez Wielkopolskę, centrum kraju po Warmię i Mazury padać będzie śnieg, zaś na południowym wschodzie zrobi się deszczowo. Tam, gdzie popada, na drogach może być ślisko i pogoda przeważnie będzie "mglisto-mżysta" - wyjaśnia Kazimierz Walaszek, synoptyk Albedo, z którego prognoz korzysta Polsat News.
Zima atakuje w środę. Na spokojniejszą pogodę jeszcze poczekamy
Atak zimy w wielu miejscach kraju potrwa przez praktycznie cały dzień, jednak temperatury miejscami będą zdecydowanie jesienne. W najcieplejszej południowo-wschodniej części Polski miejscami może być nawet do 9 stopni Celsjusza. W większości kraju termometry pokażą od -1 do 3 stopni powyżej zera - wynika z danych IMGW.
Pogoda prędko się nie poprawi. W czwartek również musimy się liczyć z dużym zachmurzeniem w większości Polski, a jaśniej będzie tylko na północnym zachodzie. Miejscami popada deszcz ze śniegiem i śnieg, choć już nie tak intensywnie jak w środę.
Znacznie lepiej powinno być w piątek, kiedy pojawi się więcej rozpogodzeń, choć wciąż będziemy się musieli liczyć z przelotnymi opadami - tym razem głównie deszczu.
Bardziej wyżowa i spokojniejsza pogoda w kolejnych dniach przyniesie jednocześnie mocniejszy mróz w nocy. Po zachodzie słońca temperatury spadną nawet do poziomu -7, -6 stopni, głównie na północnym wschodzie. Za dnia lokalnie wciąż panować będzie lekki mróz lub temperatury nieznacznie przekraczające zero stopni.
