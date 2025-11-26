Śnieg zaczął sypać na południowym zachodzie we wtorek wieczorem i opady trwały przez całą noc. W ciągu minionej doby miejscami na Dolnym Śląsku spadło około 14 cm białego puchu - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W środę spadnie jeszcze więcej śniegu, zwłaszcza w drugiej połowie dnia.

Śnieg przez cały dzień. Masa ostrzeżeń pogodowych

Od rana biało jest między innymi na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku. Tam jego pokrywa ma szansę utrzymać się dłużej, ponieważ w ciągu dnia będzie koło zera stopni. W ciągu dnia przyjdą kolejne opady, które swoim zasięgiem stopniowo obejmą coraz większą część kraju.

ZOBACZ: Ludzie uwięzieni w samochodach. Akcja podkarpackich służb

Wiele dróg i chodników jest zaśnieżonych, co widać na zdjęciach zamieszczonych w mediach społecznościowych, między innymi na profilu Sieć Obserwatorów Burz na Facebooku:

Śnieżyce w środę przejdą przez praktycznie cały kraj, przez tereny rozciągające się od południowego zachodu, przez centrum po północną część Polski. Do czwartku do godz. 4:00 i 6:00 na tych obszarach obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczące intensywnych opadów śniegu. Miejscami może spaść do 20-25 cm białego puchu.

IMGW Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w Polsce



Jeszcze mocniej sypnie w górach - tam przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść nawet 40 cm.

Śnieg w ciągu dnia będzie padać z różnym natężeniem. Po porannych opadach na kilka godzin się uspokoi. Około południa jednak znowu zacznie mocniej sypać. Wieczorem śnieżyce nasilą się na północy kraju, zwłaszcza w rejonie Warmii i Mazur.

ZOBACZ: Zima wróciła na dobre. Zasypane drogi, gospodarstwa bez prądu

W środę w większości Polski panować będzie całkowite zachmurzenie, a stosunkowo najlepszych warunków mogą się spodziewać mieszkańcy zachodniej i północno-zachodniej części kraju, gdzie powinno być w miarę sucho i przeważnie bez opadów.

WXCHARTS Prognoza pogody: Śnieg i niskie temperatury obejmą znaczną część kraju

W pasie ciągnącym się od Dolnego Śląska, Opolszczyznę i część Małopolski przez Wielkopolskę, centrum kraju po Warmię i Mazury padać będzie śnieg, zaś na południowym wschodzie zrobi się deszczowo. Tam, gdzie popada, na drogach może być ślisko i pogoda przeważnie będzie "mglisto-mżysta" - wyjaśnia Kazimierz Walaszek, synoptyk Albedo, z którego prognoz korzysta Polsat News.

Zima atakuje w środę. Na spokojniejszą pogodę jeszcze poczekamy

Atak zimy w wielu miejscach kraju potrwa przez praktycznie cały dzień, jednak temperatury miejscami będą zdecydowanie jesienne. W najcieplejszej południowo-wschodniej części Polski miejscami może być nawet do 9 stopni Celsjusza. W większości kraju termometry pokażą od -1 do 3 stopni powyżej zera - wynika z danych IMGW.

ZOBACZ: Potężna śnieżyca zmierza prosto do Polski. Wiemy gdzie i kiedy uderzy



Pogoda prędko się nie poprawi. W czwartek również musimy się liczyć z dużym zachmurzeniem w większości Polski, a jaśniej będzie tylko na północnym zachodzie. Miejscami popada deszcz ze śniegiem i śnieg, choć już nie tak intensywnie jak w środę.

Znacznie lepiej powinno być w piątek, kiedy pojawi się więcej rozpogodzeń, choć wciąż będziemy się musieli liczyć z przelotnymi opadami - tym razem głównie deszczu.

Albedo-Polsat News Pogoda w czwartek wciąż będzie wymagająca, zaś w piątek pojawi się więcej rozpogodzeń

Bardziej wyżowa i spokojniejsza pogoda w kolejnych dniach przyniesie jednocześnie mocniejszy mróz w nocy. Po zachodzie słońca temperatury spadną nawet do poziomu -7, -6 stopni, głównie na północnym wschodzie. Za dnia lokalnie wciąż panować będzie lekki mróz lub temperatury nieznacznie przekraczające zero stopni.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni