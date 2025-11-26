Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środowy poranek między godz. 4 a 5 rano na skrzyżowaniu ulic Hallera i Gajowickiej we Wrocławiu. Kierowca samochodu osobowego nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, a następnie zaczął uciekać ulicami miasta. Pościg zakończył się uderzeniem osobówki w tramwaj linii 20.

Wrocław. Uciekał przed policją i uderzył w tramwaj

Na szczęście pasażerowie tramwaju nie odnieśli żadnych obrażeń. Inaczej ma się sprawa podróżujących samochodem - tam trzy osoby zostały poszkodowane. Niegroźne obrażenia odniósł także motorniczy. "Gazety Wrocławska" podała nieoficjalnie, że jedna z poszkodowanych osób znajdowała się w bagażniku.

Na miejscu zdarzenia pracuje obecnie prokuratura. Skrzyżowanie zostało zablokowane dla ruchu samochodów. Miasto uruchomiło komunikację zastępczą, a autobusy i tramwaje zostały przekierowane objazdami.

