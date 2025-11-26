Pościg ulicami Wrocławia. Kierowca uderzył w tramwaj, są ranni

Polska Marcin Boniecki / mjo / polsatnews.pl

Kierowca uciekał przed policją, po tym, jak nie zatrzymał się do kontroli i zderzył się z tramwajem. Do zdarzenia doszło na wrocławskim skrzyżowaniu ulic Hallera i Gajowickiej. W wyniku wypadku poszkodowane zostały trzy osoby podróżujące samochodem, ranny został także motorniczy. Pasażerowie tramwaju nie odnieśli obrażeń. Prokuratura prowadzi czynności na miejscu zdarzenia.

Front tramwaju MPK z numerem 3017 po lewej stronie. W prawym górnym rogu zdjęcie uszkodzonego samochodu po kolizji z tramwajem na zaśnieżonej drodze nocą, z widocznymi służbami ratowniczymi.
Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
Wrocław. Groźny wypadek z udziałem osobówki i tramwaju

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środowy poranek między godz. 4 a 5 rano na skrzyżowaniu ulic Hallera i Gajowickiej we Wrocławiu. Kierowca samochodu osobowego nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, a następnie zaczął uciekać ulicami miasta. Pościg zakończył się uderzeniem osobówki w tramwaj linii 20.

 

Wrocław. Uciekał przed policją i uderzył w tramwaj

Na szczęście pasażerowie tramwaju nie odnieśli żadnych obrażeń. Inaczej ma się sprawa podróżujących samochodem - tam trzy osoby zostały poszkodowane. Niegroźne obrażenia odniósł także motorniczy. "Gazety Wrocławska" podała nieoficjalnie, że jedna z poszkodowanych osób znajdowała się w bagażniku.

 

 

Na miejscu zdarzenia pracuje obecnie prokuratura. Skrzyżowanie zostało zablokowane dla ruchu samochodów. Miasto uruchomiło komunikację zastępczą, a autobusy i tramwaje zostały przekierowane objazdami.

 

