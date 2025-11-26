Poranna awaria linii metra. ZTM wydał komunikat

Polska

Tuż przed godz. 5:00 rano Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie poinformował o awarii linii metra M2. Pociągi przestały kursować. Usterkę udało się wyeliminować po godz. 6:00. W rozmowie z polsatnews.pl rzeczniczka warszawskiego metra wyjaśniła przyczyny zdarzenia.

Pasażerowie na peronie stacji metra czekają na pociąg.
Polsat News
Awaria linii metra M2

"Z powodów technicznych nie kursuje linia metra M2" - poinformowano kilka minut przed godz. 5:00 w komunikacie wydanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Poranna awaria metra. Linia nie kursowała przez ponad godzinę

Pasażerowie korzystający z pociągu poruszającego się pomiędzy Bemowem a Bródnem skorzystać musieli z zastępczej linii autobusowej "Z". Ruch M2 został wznowiony po godz. 6:00.

 

ZOBACZ: Koniec z opłatą przejściową za prąd. Minister energii: Taryfy będą niższe

 

"Uwaga! Linia M2 ponownie kursuje po całej trasie Bemowo-Bródno! Przepraszamy za utrudnienia" - wyjaśniono w krótkim oświadczeniu.

 

- Awaria związana była z problemem z odwzorowaniem stanu urządzeń energetycznych w systemie zdalnego sterowania z poziomu Centralnej Dyspozytorni - wyjaśniła w rozmowie z polsatnews.pl rzeczniczka warszawskiego metra Anna Bartoń.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Atak na polskiego ambasadora w Rosji. Bartosz Cichocki komentuje
ps / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AWARIAMETROPOLSKAWARSZAWA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 