Poranna awaria linii metra. ZTM wydał komunikat
Tuż przed godz. 5:00 rano Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie poinformował o awarii linii metra M2. Pociągi przestały kursować. Usterkę udało się wyeliminować po godz. 6:00. W rozmowie z polsatnews.pl rzeczniczka warszawskiego metra wyjaśniła przyczyny zdarzenia.
"Z powodów technicznych nie kursuje linia metra M2" - poinformowano kilka minut przed godz. 5:00 w komunikacie wydanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.
Poranna awaria metra. Linia nie kursowała przez ponad godzinę
Pasażerowie korzystający z pociągu poruszającego się pomiędzy Bemowem a Bródnem skorzystać musieli z zastępczej linii autobusowej "Z". Ruch M2 został wznowiony po godz. 6:00.
"Uwaga! Linia M2 ponownie kursuje po całej trasie Bemowo-Bródno! Przepraszamy za utrudnienia" - wyjaśniono w krótkim oświadczeniu.
- Awaria związana była z problemem z odwzorowaniem stanu urządzeń energetycznych w systemie zdalnego sterowania z poziomu Centralnej Dyspozytorni - wyjaśniła w rozmowie z polsatnews.pl rzeczniczka warszawskiego metra Anna Bartoń.
