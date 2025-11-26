W środę czekają nas jedne z najbardziej intensywnych opadów śniegu tej jesieni. IMGW wydał z tego względu ostrzeżenia I i II stopnia, które obowiązywać będą niemal w całym kraju.

Ze względu na niską temperaturę, liczne śnieżyce i roztopy, szczególną ostrożność na drogach zaleca również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,

Tyle śniegu jeszcze nie było. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami

I stopień zagrożenia przed intensywnymi opadami śniegu IMGW wydał dla zachodniej części woj. podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego oraz wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i woj. śląskiego. Meteorolodzy przewidują, że pokrywa śnieżna wyniesie tam od 10 do 15 cm.

ZOBACZ: Na Polskę spadną masy śniegu. Zrobi się niebezpiecznie w kilku regionach

Alerty będą obowiązywały od nocy z wtorku na środę do czwartku do godz. 8.00.

Niebezpiecznie będzie również w pozostałej części kraju. Ostrzeżenia II stopnia otrzymały województwa: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, opolskie, a także dla wschodnia część woj. wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodnia część woj. łódzkiego.

W niektórych miejscach intensywne śnieżyce spowodują przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 25 cm.

Ostrzeżenia instytutu obowiązują od nocy z wtorku na środę do czwartku do godz. 6.00.

RCB ostrzega przed atakiem zimy. "Zachowaj ostrożność"

Na terenach najbardziej narażonych na niesprzyjające warunki atmosferyczne, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert, który będzie obowiązywał w środę i czwartek.

W części województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego prognozowane są intensywne opady śniegu.

"Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty drogowe" - czytamy w komunikacie RCB.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! W dniach 26/27.11 prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe. "



Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających w województwach:



▪ warmińsko-mazurskim (powiaty: bartoszycki,… pic.twitter.com/yMiudBCZcN — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 25, 2025

ZOBACZ: Intensywne opady deszczu i śnieg. Wydano ostrzeżenia

Oprócz alertów śnieżnych, wciąż obowiązują również wydane w poniedziałek ostrzeżenia II stopnia przed roztopami. Obejmują one część województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.

Do wieczora w środę prognozuje się tam wzrost temperatury, odwilż i związane z nią topnienie pokrywy śnieżnej. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska wynosi 90 proc.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni