Płoną wieżowce w Hongkongu. W środku uwięzieni są ludzie

Zgłoszenie o pożarze w kompleksie budynków Wang Fuk Court składającym się z ośmiu bloków mieszkalnych w dzielnicy Tai Po straż pożarna otrzymała w środę o godz. 14:51 czasu lokalnego (11:51 czasu polskiego).

Z informacji przekazanych przez władze wynika, że siedem osób zostało przewiezionych do szpitali. Czterem osobom nie udało się przeżyć. Stan dwóch innych oceniany jest jako krytyczny.

Ucierpieć miało również kilku strażaków. Jeden znalazł się wśród ofiar śmiertelnych.

Tragiczny pożar w Hongkongu. Nie żyją cztery osoby, w płonących budynkach wciąż są ludzie

Jak podaje BBC, do szybkiego rozprzestrzenienia się pożaru przyczyniły się bambusowe rusztowania umieszczone na zewnątrz kilku budynków. Lokalne media informują, że w środku wieżowców wciąż znajduje się co najmniej kilka osób, które nie zdążyły się ewakuować.

Na nagraniach i zdjęciach z miejsca zdarzenia zobaczyć można rozległe chmury dymu unoszące się nad kompleksem budynków.

🇨🇳🔥URGENTE | INCENDIO EN HONG KONG



Al menos cuatro muertos en un enorme incendio que envuelve bloques de apartamentos de gran altura en Hong Kong



Noticia en desarrollo... pic.twitter.com/VWVw13n1zK — Leonora (@LeonoraPatrici1) November 26, 2025

Departament Transportu Hongkongu zadecydował o wyłączeniu z użytku odcinka autostrady w dzielnicy Tai Po. Autobusy kursujące na trasie zostały przekierowane w inne miejsce.

Na miejscu wciąż trwa akcja gaśniczo-ratunkowa. Przyczyny zdarzenia pozostają nieznane. Tai Po to podmiejska dzielnica położna na północy Hongkongu. Na obszarze objętym pożarem znajdują się dwa tysiące lokali mieszkalnych.

