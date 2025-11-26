31 proc. Polaków biorących udział w corocznym badaniu Personnal Service twierdzi, że ich pensja wystarcza na pokrycie bieżących potrzeb. Niemal tyle samo - 32 proc. ankietowanych - przyznaje, że czasem miewa kłopoty finansowe i musi w związku z tym ograniczać codzienne wydatki.

Najtrudniejszą sytuację finansową deklaruje 10 proc. polskich pracowników. Osoby zaliczające się do tej grupy często mają trudności z domknięciem miesięcznego budżetu.

Polacy o swoich finansach. Wskazują, z czym borykają się najbardziej

Jak wynika z badania, konieczność ograniczania wydatków częściej deklarują kobiety (36 proc.) niż mężczyźni (29 proc.). Z kolei w grupie osób oszczędzających i inwestujących pieniądze dominują mężczyźni (22 proc. wobec 17 proc.).

Z raportu dowiadujemy się również, jak wygląda sytuacja finansowa Polaków w poszczególnych grupach wiekowych. Jak czytamy, najlepiej radzą sobie w tej kwestii osoby powyżej 55. roku życia - 36 proc. z nich uważa, że wynagrodzenie w pełni pokrywa ich bieżące potrzeby.

Gorszy wynik odnotowano zaś w grupie 25-34 lata. Odsetek osób w pełni wydolnych finansowo wyniósł tam już 25 proc.

Ponadto, z problemami finansowymi najczęściej borykają się mieszkańcy małych miast (do 20 tys. mieszkańców). W miastach średnich (20-99 tys. mieszkańców) i dużych (100-500 tys. mieszkańców) problem ten dotyczy odpowiednio 8 i 9 proc. respondentów.

Odkładamy wydatki i rezygnujemy z planów. Nowy raport zaskakuje

Rosnące koszty życia i inne niespodziewane sytuacje coraz częściej zmuszają Polaków do odkładania w czasie planowanych wydatków. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy 38 proc. ankietowanych przynajmniej kilka razy musiało zrezygnować ze swoich inwestycji ze względu na inne zobowiązania np. 14 proc. badanych zrobiło to przynajmniej raz.

Płynność finansową w drugiej połowie roku zadeklarowało zaś 30 proc. Polaków. 18 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać konkretnej odpowiedzi.

"Okazuje się, że mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali, iż nie musieli odkładać wydatków (35 proc. wobec 26 proc.). Zaskakujące są także różnice pokoleniowe, bo tylko 15 proc. najmłodszych pracowników (18–24 lata) nie odraczało kosztów, podczas gdy w grupie 55+ odsetek ten wynosi aż 40 proc. - czytamy w raporcie.

Jeśli bierzemy pod uwagę formę zatrudnienia, częściej odkładanie planowanych wydatków deklarowały osoby pracujące na etacie (41 proc.) niż te prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (36 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 30 października - 3 listopada br. metodą CAWI na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej 1090 osób.

