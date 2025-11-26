Marcin Kierwiński w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, porozmawia z Piotrem Witwickim w środowym wydaniu "Gościa Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.
Marcin Kierwiński w programie "Gość Wydarzeń"
Drugim gościem programu będzie Andrij Deszczyca, były ambasador Ukrainy w Polsce.
Poprzednie odcinki "Gościa Wydarzeń" można zobaczyć TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej