Marcin Kierwiński w programie "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem programu będzie Andrij Deszczyca, były ambasador Ukrainy w Polsce.

Poprzednie odcinki "Gościa Wydarzeń" można zobaczyć TUTAJ.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Zachowuje się jak opętana wariatka". Spór o przedsiębiorców Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mdb / polsatnews.pl